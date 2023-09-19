Белгородские чиновники ответили, что происходит в регионе с запасами топлива

В Белгородской области поднялись цены на бензин . Средняя цена топлива составляла в регионе 55,71 рубля за литр. Данные ранее предоставил Росстат.

В случае возникновения проблем на заправках обращаться можно по номеру 8 (4722) 32-57-41.

По состоянию на 19 сентября запаса топлива в регионе хватит:

Министерство экономразвития и промышленности Белгородской области предоставило информацию об обеспечении топливом крупных заправочных сетей региона.

Цены скачут, спекулянты зарабатывают: что происходит с ценами на бензин в Белгороде

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