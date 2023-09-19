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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Топливо

Белгородские чиновники ответили, что происходит в регионе с запасами топлива

19 сентября 2023, 13:05
Фото: 1MI
Топливо

Чиновники заявили о достаточном топливном запасе в Белгородской области

Крупные АЗС региона обеспечены топливом. Оперативную сводку о состоянии запасов опубликовало региональное министерство экономразвития и промышленности.
Сюжет
Бензин

Министерство экономразвития и промышленности Белгородской области предоставило информацию об обеспечении топливом крупных заправочных сетей региона.

По состоянию на 19 сентября запаса топлива в регионе хватит:

  • АИ-92 на 5-12 дней;
  • АИ-95 на 7-27 дней;
  • дизель на 3-15 дней.

В случае возникновения проблем на заправках обращаться можно по номеру 8 (4722) 32-57-41.

В Белгородской области поднялись цены на бензин. Средняя цена топлива составляла в регионе 55,71 рубля за литр. Данные ранее предоставил Росстат.

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#Белгородская область#Бензин#АЗС#Белгород#Александра Склярова#Запас
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