Белгородские чиновники ответили, что происходит в регионе с запасами топлива

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Министерство экономразвития и промышленности Белгородской области предоставило информацию об обеспечении топливом крупных заправочных сетей региона.
По состоянию на 19 сентября запаса топлива в регионе хватит:
В случае возникновения проблем на заправках обращаться можно по номеру 8 (4722) 32-57-41.
В Белгородской области поднялись цены на бензин. Средняя цена топлива составляла в регионе 55,71 рубля за литр. Данные ранее предоставил Росстат.