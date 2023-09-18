Звон монеты: что известно о новых мерах поддержки белгородцев из ЧВК?

При этом формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, с 1 ноября этого года будут распространяться на служащих в зоне СВО всех родов войск, а не только на мобилизованных. Речь идёт о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.