Звон монеты: что известно о новых мерах поддержки белгородцев из ЧВК?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с 1 ноября поддержка в виде 100 тыс. рублей распространится и на членов ЧВК.
Но не задним числом, а именно с 1 ноября, и только тем, кто будет принимать участие в специальной военной операции.
Вячеслав Гладков
Чёткое предложение по этой теме глава региона поручил подготовить в течение недели. Опубликовать документ должны уже в следующий понедельник.
При этом формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, с 1 ноября этого года будут распространяться на служащих в зоне СВО всех родов войск, а не только на мобилизованных. Речь идёт о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.