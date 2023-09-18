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Военнослужащие

Звон монеты: что известно о новых мерах поддержки белгородцев из ЧВК?

18 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
Военнослужащие

Участвующие в СВО члены ЧВК из Белгородской области получат поддержку от региона

Во время оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых формах поддержки военнослужащих региона. Под расширение попали и члены ЧВК: им теперь тоже положена выплата.
Сюжет
СВО

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что с 1 ноября поддержка в виде 100 тыс. рублей распространится и на членов ЧВК.

Но не задним числом, а именно с 1 ноября, и только тем, кто будет принимать участие в специальной военной операции.
Вячеслав Гладков

Чёткое предложение по этой теме глава региона поручил подготовить в течение недели. Опубликовать документ должны уже в следующий понедельник.

При этом формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, с 1 ноября этого года будут распространяться на служащих в зоне СВО всех родов войск, а не только на мобилизованных. Речь идёт о сотрудниках Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур.

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#Белгородская область#Служащие#Поддержка#Выплата#Военнослужащие#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Артем Черненко#ЧВК
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