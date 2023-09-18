Жительница приграничья ранена в результате очередного обстрела ВСУ

Противник в очередной раз атаковал приграничный посёлок Тёткино. Пострадавшую курянку с ранениями средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ. Медики оказывают ей необходимую помощь. Женщину могут отправить и в областную больницу, если это потребуется.