Жительница приграничья ранена в результате очередного обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В результате обстрела ВСУ в соседней Курской области в Глушковском районе пострадала женщина. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
Противник в очередной раз атаковал приграничный посёлок Тёткино. Пострадавшую курянку с ранениями средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ. Медики оказывают ей необходимую помощь. Женщину могут отправить и в областную больницу, если это потребуется.
В самом посёлке в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, пишет издание. Пожарные тушат возгорание. Власти пообещали оказать помощь в восстановлении домовладения.
Накануне под обстрел ВСУ попало село Козинка в Грайворонском горокруге. В двух домовладениях зафиксировали разрушения. Никто не пострадал.