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Жительница Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Жительница приграничья ранена в результате очередного обстрела ВСУ

18 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI

Жительница Курской области пострадала при обстреле ВСУ

Раненую женщину доставили в ЦРБ с травмами средней степени тяжести. Её могут перевести в областную больницу, сообщают «Курские известия» со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

В результате обстрела ВСУ в соседней Курской области в Глушковском районе пострадала женщина. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Противник в очередной раз атаковал приграничный посёлок Тёткино. Пострадавшую курянку с ранениями средней степени тяжести доставили в Глушковскую ЦРБ. Медики оказывают ей необходимую помощь. Женщину могут отправить и в областную больницу, если это потребуется.

В самом посёлке в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, пишет издание. Пожарные тушат возгорание. Власти пообещали оказать помощь в восстановлении домовладения.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Козинка в Грайворонском горокруге. В двух домовладениях зафиксировали разрушения. Никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
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