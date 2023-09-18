Зачем сотрудники ГИБДД стоят возле пешеходных переходов в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Кроме сотрудников полиции, на дежурство возле перекрёстков и пешеходных переходов выходят также педагоги — 934 человека.
Также при участии 91 сотрудника ГИБДД проводятся родительские и общественные патрули.
В рамках обеспечения безопасности будем работать так до первого числа. Обязательным для каждой организации является информационный стенд «Безопасный маршрут: дом — школа — дом». Он размещён на входе, и любая проверка начинается именного с него.
Андрей Милёхин
Отметим, что в школах Белгородской области с начала учебного года повысили меры защиты. Так, обязательно проводятся 15-минутные уроки безопасности.
Не пускают на территорию учебных заведений и посторонних. Касается это даже стадионов, но только в учебное время.