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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Сотрудник ГИБДД

Зачем сотрудники ГИБДД стоят возле пешеходных переходов в Белгороде?

18 сентября 2023, 08:34
Фото: 1MI
Сотрудник ГИБДД

Сотрудники ГИБДД дежурят на дорогах возле школ в Белгородской области

По данным министра образования Андрея Милёхина, на дорогах возле школ и детских садов в Белгородской области дежурит сотрудники ГИБДД.
Сюжет
Школы

Кроме сотрудников полиции, на дежурство возле перекрёстков и пешеходных переходов выходят также педагоги — 934 человека.

Также при участии 91 сотрудника ГИБДД проводятся родительские и общественные патрули.

В рамках обеспечения безопасности будем работать так до первого числа. Обязательным для каждой организации является информационный стенд «Безопасный маршрут: дом — школа — дом». Он размещён на входе, и любая проверка начинается именного с него.
Андрей Милёхин

Отметим, что в школах Белгородской области с начала учебного года повысили меры защиты. Так, обязательно проводятся 15-минутные уроки безопасности.

Не пускают на территорию учебных заведений и посторонних. Касается это даже стадионов, но только в учебное время.

Жителям Белгорода разрешили посещать стадионы при школах
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#Белгородская область#Полиция#Безопасность#Школы#Педагоги#Детские сады#Пешеходные переходы#Белгород#Андрей Милёхин#Учебные заведения#Артем Черненко
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