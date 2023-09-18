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Выплаты белгородским военным и сожжённая «Z»: о чём говорили белгородцы в понедельник

Выплаты белгородским военным и сожжённая «Z»: о чём говорили белгородцы в понедельник

18 сентября 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Военнослужащие в Белгородской области начнут получать новые выплаты, неизвестные подожгли конструкцию «Z» в Белгороде, а главы региональных вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора БелГУ.
Сюжет
Пожар

Выплаты военным

18 сентября стало известно, что в Белгородской области расширят формы поддержки военнослужащих. Об этом рассказали в региональном правительстве во время оперсовещания.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, будут распространяться на всех военнослужащих, а не только мобилизованных, как это было ранее. Изменения вступят в силу с 1 ноября.

Таким образом, материальную поддержку получат сотрудники Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур. Уточняется, что форма помощи будет оказываться в заявительной форме. Документ могут подавать в том числе родные военнослужащих. Поддержку им будут оказывать при наличии подтверждающего документа.

Также с 1 ноября поддержка в виде 100 тыс. рублей распространится на всех белгородских служащих в зоне СВО. Более того, это коснётся и тех, кто находится в частных военных компаниях.

Как пояснил Гладков, выплаты предоставляются с 1 ноября, и только тем, кто будет принимать участие в специальной военной операции, а не «задним числом».

Не только мобилизованные: какие белгородские военные скоро получат денежную помощь
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Поджог «Z»

Неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы «Z» в Белгороде. Инцидент произошёл рядом с отелем «Амакс» на Харьковской горе на проспекте Ватутина. На запись с камеры видеонаблюдения попал неизвестный в светлых штанах и чёрной кофте. Он подошёл к букве с задней стороны, поджёг её и убежал.

На видео попал мужчина, стоявший рядом с буквой и говоривший по телефону. По словам очевидцев, он подошёл уже после того, как конструкция загорелась. Виновника происшествия пока не нашли.

У места возгорания остановились неравнодушные горожане. Они попытались потушить огонь. Их за это поблагодарил мэр Валентин Демидов.

Сам градоначальник прокомментировал ситуацию и заявил, что камеры записали момент происшествия, а видео уже изучают в правоохранительных органах. Сама конструкция пострадала не очень сильно. Её приведут в порядок уже в ближайшее время.

Неизвестные подожгли конструкцию «Z» в Белгороде
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Кандидатуру Карловской поддержали

Стало известно, что руководители белгородских вузов поддержали кандидатуру Евгении Карловской на пост ректора НИУ «БелГУ». Об этом и. о. ректора рассказала в своём Telegram-канале. Карловская выразила признательность своим коллегам и отметила, что доверие коллег и партнёров — очень важная составляющая успешной работы.

Экс-проректор Тихоокеанского университета в Хабаровском крае пришла на замену бывшему ректору БелГУ Олегу Полухину в марте 2023 года. Полухин работал главой вуза более десяти лет. Как сообщалось, бывшему ректору не продлили контракт.

Сама Карловская была референтом белгородского губернатора и занималась научно-образовательной политикой, сферой исследований и разработок. Кроме того, она является почётным работником сферы образования РФ.

Главы белгородских вузов поддержали кандидатуру Карловской на пост ректора БелГУ
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