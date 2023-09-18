Выплаты белгородским военным и сожжённая «Z»: о чём говорили белгородцы в понедельник

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, будут распространяться на всех военнослужащих, а не только мобилизованных, как это было ранее. Изменения вступят в силу с 1 ноября.