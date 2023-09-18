Выплаты белгородским военным и сожжённая «Z»: о чём говорили белгородцы в понедельник

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
18 сентября стало известно, что в Белгородской области расширят формы поддержки военнослужащих. Об этом рассказали в региональном правительстве во время оперсовещания.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, формы поддержки, в том числе единовременная выплата в 100 тыс. рублей, будут распространяться на всех военнослужащих, а не только мобилизованных, как это было ранее. Изменения вступят в силу с 1 ноября.
Таким образом, материальную поддержку получат сотрудники Росгвардии, погранслужбы, а также других войск и специальных силовых структур. Уточняется, что форма помощи будет оказываться в заявительной форме. Документ могут подавать в том числе родные военнослужащих. Поддержку им будут оказывать при наличии подтверждающего документа.
Также с 1 ноября поддержка в виде 100 тыс. рублей распространится на всех белгородских служащих в зоне СВО. Более того, это коснётся и тех, кто находится в частных военных компаниях.
Как пояснил Гладков, выплаты предоставляются с 1 ноября, и только тем, кто будет принимать участие в специальной военной операции, а не «задним числом».
На видео попал мужчина, стоявший рядом с буквой и говоривший по телефону. По словам очевидцев, он подошёл уже после того, как конструкция загорелась. Виновника происшествия пока не нашли.
У места возгорания остановились неравнодушные горожане. Они попытались потушить огонь. Их за это поблагодарил мэр Валентин Демидов.
Сам градоначальник прокомментировал ситуацию и заявил, что камеры записали момент происшествия, а видео уже изучают в правоохранительных органах. Сама конструкция пострадала не очень сильно. Её приведут в порядок уже в ближайшее время.
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