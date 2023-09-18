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Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Автобус

Время последнего рейса изменили у одного из белгородских автобусов

18 сентября 2023, 14:41
Фото: 1MI
Автобус

В Белгороде изменится расписание ещё одного автобуса

На этот раз новое расписание движения будет у маршрута №20. Изменения начнут действовать с 20 сентября, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

С 20 сентября в Белгороде изменится расписание маршрута №20. Со среды последний рейс автобусов будет отправляться в 22:00. Изменения внесли с учётом пожеланий пассажиров, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Последний рейс будет отправляться из микрорайона Восточный. Ранее автобус выходил на маршрут в 21:50.

Напомним, что в регионе с 16 сентября изменилось расписание трёх сезонных маршрутов: №111А, 116А и 121.

Также с понедельника, 18 сентября, начали действовать изменения в расписаниях двух автобусов — № 37 и 146А. С сегодняшнего дня автобус №146А будет отправляться в 16:50 из микрорайона Зарубино, а расписание маршрута №37 частично или полностью изменили.

С понедельника изменится расписание двух автобусов в Белгородской области
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Автобус по расписанию#Белгород#Изменение расписания#Александра Склярова
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