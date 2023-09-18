Время последнего рейса изменили у одного из белгородских автобусов

Также с понедельника, 18 сентября, начали действовать изменения в расписаниях двух автобусов — № 37 и 146А. С сегодняшнего дня автобус №146А будет отправляться в 16:50 из микрорайона Зарубино, а расписание маршрута №37 частично или полностью изменили.