Время последнего рейса изменили у одного из белгородских автобусов

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
С 20 сентября в Белгороде изменится расписание маршрута №20. Со среды последний рейс автобусов будет отправляться в 22:00. Изменения внесли с учётом пожеланий пассажиров, сообщил Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.
Последний рейс будет отправляться из микрорайона Восточный. Ранее автобус выходил на маршрут в 21:50.
Напомним, что в регионе с 16 сентября изменилось расписание трёх сезонных маршрутов: №111А, 116А и 121.
Также с понедельника, 18 сентября, начали действовать изменения в расписаниях двух автобусов — № 37 и 146А. С сегодняшнего дня автобус №146А будет отправляться в 16:50 из микрорайона Зарубино, а расписание маршрута №37 частично или полностью изменили.