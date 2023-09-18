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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Конструкция после поджога

Видео с моментом поджога буквы Z в Белгороде появилось в Сети

18 сентября 2023, 08:22
Фото: Telegram-канал "Блэтгород"
Конструкция после поджога
На записи видно, как неизвестный подходит к конструкции с задней стороны, поджигает её и убегает. Видео опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

В Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент поджога конструкции «Z» на проспекте Ватутина. Неизвестный в светлых штанах и чёрной кофте подошёл к букве с задней стороны, поджёг её и убежал.

Позже у места остановились неравнодушные белгородцы, которые пытались потушить возгорание.

На другом видео, которое опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород», видно состояние конструкции после того, как огонь удалось потушить.

Произошедшее ранее прокомментировал мэр Валентин Демидов. Он сообщил, что правоохранительные органы уже изучают записи с камер видеонаблюдения. Конструкция не получила серьёзных повреждений и в ближайшее время будет восстановлена.

Также мэр поблагодарил всех белгородцев, которые пытались помочь в решении проблемы.

Момент поджога
Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Последствия поджога
Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Неизвестные подожгли конструкцию «Z» в Белгороде
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