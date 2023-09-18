Видео с моментом поджога буквы Z в Белгороде появилось в Сети

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент поджога конструкции «Z» на проспекте Ватутина. Неизвестный в светлых штанах и чёрной кофте подошёл к букве с задней стороны, поджёг её и убежал.
Позже у места остановились неравнодушные белгородцы, которые пытались потушить возгорание.
На другом видео, которое опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород», видно состояние конструкции после того, как огонь удалось потушить.
Произошедшее ранее прокомментировал мэр Валентин Демидов. Он сообщил, что правоохранительные органы уже изучают записи с камер видеонаблюдения. Конструкция не получила серьёзных повреждений и в ближайшее время будет восстановлена.
Также мэр поблагодарил всех белгородцев, которые пытались помочь в решении проблемы.