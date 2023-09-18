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В Валуйках нет ни одной круглосуточной аптеки

В Валуйках нет ни одной круглосуточной аптеки

18 сентября 2023, 19:11
Фото: 1MI
18 сентября глава Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов прокомментировал жалобу местной жительницы на отсутствие в Валуйках круглосуточных аптек.

Как рассказал чиновник, местные власти неоднократно пытались решить проблему отсутствия в Валуйском округе круглосуточных аптек. Но по закону муниципальные унитарные предприятия, созданные до 8 января 2020 года, должны быть ликвидированы или реорганизованы. А создавать новые запрещено. Поэтому муниципальных аптек и аптечных пунктов в Валуйском округе нет. Есть 40 частных аптек, их собственники самостоятельно принимают решение о режиме работы своих учреждений — это право установлено федеральным законодательством.

В Валуйском округе владельцами много раз принималось решение о работе аптек круглосуточно, но из-за низкого спроса в вечернее и ночное время их закрывали. Мы не вправе вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа

Дыбов добавил, что в округе круглосуточно работает станция скорой помощи, где дежурят все специалисты, в том числе педиатрическая служба. Поэтому, если валуйчанам срочно нужна медицинская помощь, можно вызвать доктора на дом.

Напомним, на острую нехватку в Белгородской области круглосуточных аптек белгородцы жалуются несколько лет. В начале 2021 года в областном центре работали всего 14 круглосуточных аптек из 256 аптечных пунктов. Большинство из них закрываются в 20:00 или 21:00. И законодательство никак не регулирует число аптек на территории того или иного населённого пункта.

Не время болеть: белгородцы жалуются на отсутствие круглосуточных аптек
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#Медицина#Алексей дыбов#Белгород#Аптеки#Валуйский горокруг#Время работы#Милена Фишер
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