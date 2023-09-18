В Валуйках нет ни одной круглосуточной аптеки

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Как рассказал чиновник, местные власти неоднократно пытались решить проблему отсутствия в Валуйском округе круглосуточных аптек. Но по закону муниципальные унитарные предприятия, созданные до 8 января 2020 года, должны быть ликвидированы или реорганизованы. А создавать новые запрещено. Поэтому муниципальных аптек и аптечных пунктов в Валуйском округе нет. Есть 40 частных аптек, их собственники самостоятельно принимают решение о режиме работы своих учреждений — это право установлено федеральным законодательством.
В Валуйском округе владельцами много раз принималось решение о работе аптек круглосуточно, но из-за низкого спроса в вечернее и ночное время их закрывали. Мы не вправе вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов.
Алексей Дыбов, глава Валуйского округа
Дыбов добавил, что в округе круглосуточно работает станция скорой помощи, где дежурят все специалисты, в том числе педиатрическая служба. Поэтому, если валуйчанам срочно нужна медицинская помощь, можно вызвать доктора на дом.
Напомним, на острую нехватку в Белгородской области круглосуточных аптек белгородцы жалуются несколько лет. В начале 2021 года в областном центре работали всего 14 круглосуточных аптек из 256 аптечных пунктов. Большинство из них закрываются в 20:00 или 21:00. И законодательство никак не регулирует число аптек на территории того или иного населённого пункта.