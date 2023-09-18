В Валуйках нет ни одной круглосуточной аптеки

Напомним, на острую нехватку в Белгородской области круглосуточных аптек белгородцы жалуются несколько лет. В начале 2021 года в областном центре работали всего 14 круглосуточных аптек из 256 аптечных пунктов. Большинство из них закрываются в 20:00 или 21:00. И законодательство никак не регулирует число аптек на территории того или иного населённого пункта.