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Posted Сегодня, 18:19

Published Сегодня, 18:19

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

В центре Белгорода появится новый светофор

В центре Белгорода появится новый светофор

18 сентября 2023, 18:19
Фото: Bel.ru
Новый светофор установят на перекрёстке улиц Октябрьской и Первомайской в Белгороде. Об этом в прямом эфире 18 сентября сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Мы планируем установить светофор на перекрёстке в следующем году, сейчас как раз формируется бюджет следующего года, постараемся включить финансирование этих работ.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в конце августа в Белгороде появились 69 адаптивных светофоров, оснащённых детекторами и контроллерами, переключающими сигналы в зависимости от дорожной обстановки. Их установили в рамках внедрения в агломерации интеллектуальной транспортной системы.

В Белгороде на перекрёстках появились 69 адаптивных светофоров
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#Город#Новости Белгорода#Светофор#Перекрёсток#Белгород#Валентин Демидов#Милена Фишер
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