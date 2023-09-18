В центре Белгорода появится новый светофор

Напомним, в конце августа в Белгороде появились 69 адаптивных светофоров, оснащённых детекторами и контроллерами, переключающими сигналы в зависимости от дорожной обстановки. Их установили в рамках внедрения в агломерации интеллектуальной транспортной системы.