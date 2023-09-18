В центре Белгорода появится новый светофор

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Мы планируем установить светофор на перекрёстке в следующем году, сейчас как раз формируется бюджет следующего года, постараемся включить финансирование этих работ.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в конце августа в Белгороде появились 69 адаптивных светофоров, оснащённых детекторами и контроллерами, переключающими сигналы в зависимости от дорожной обстановки. Их установили в рамках внедрения в агломерации интеллектуальной транспортной системы.