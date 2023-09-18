В поликлинике Белгорода осталась три вакансии врача

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
Сегодня на еженедельном оперативном совещании Вячеслав Гладков остался недоволен работой муниципальных администраций по взаимодействию и содействию молодёжи. Особое внимание глава уделил трудоустройству, т. к. оно является главной причиной оттока молодых белгородцев из региона.
Если молодой человек будет понимать место работы, он будет знать, сколько будет получать и где он будет жить. Если студенты будут видеть, куда они придут после учёбы, то большая часть останется здесь. Компаний, готовых предложить достойную заработную плату, у нас много, а университеты предоставляют хорошее образование. Всё есть — нужно доработать систему.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В качестве примера губернатор привёл отрасль здравоохранения и ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Вячеслав Гладков напомнил, в 2021 году поликлиника имела практически две тысячи свободных вакансий, а в этом году смежные учреждения начинают отказывать при обращении принять на работу, потому что вакансии заняты. Губернатор также отметил, что в данном направлении предстоит выполнить ещё много работы, но положительные результаты есть уже сейчас. Этому, по словам губернатора, способствовало увеличение объёма практико-ориентированной работы.
В поликлинике города Белгорода всего три вакансии в настоящее время. Уже сегодня Ольга Анатольевна Полякова отказывает желающим работать, а мы с вами только начали эту работу. Даже медицинские классы ещё не показали свою полную эффективность, а запустили их два года назад. Но если системно подходить к этой ситуации, достичь можно любых показателей.
Вячеслав Гладков, Губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков отметил, что систематически в данном направлении никто не работает, поэтому рабочую систему в срочном порядке необходимо выстроить в течение этого года. Губернатор рассказал, что главная ошибка, которая всегда была в отношении всех программ по работе с молодёжью, — уход направления работ исключительно в школы, т. к. оно более организовано.