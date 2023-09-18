В поликлинике Белгорода осталась три вакансии врача

В качестве примера губернатор привёл отрасль здравоохранения и ОГБУЗ «Городская поликлиника г. Белгорода». Вячеслав Гладков напомнил, в 2021 году поликлиника имела практически две тысячи свободных вакансий, а в этом году смежные учреждения начинают отказывать при обращении принять на работу, потому что вакансии заняты. Губернатор также отметил, что в данном направлении предстоит выполнить ещё много работы, но положительные результаты есть уже сейчас. Этому, по словам губернатора, способствовало увеличение объёма практико-ориентированной работы.