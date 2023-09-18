В мэрии Белгорода объяснили увеличение стоимости контракта на велодорожку

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, расторгнуть контракт с ООО «Белгороддорстрой» пришлось из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций». Проводится корректировка технической документации: уже известно, что приведёт это к увеличению объёмов работ. По этой же причине, судя по всему, выросла и стоимость контракта — с 16,8 млн до 17,9 млн рублей.