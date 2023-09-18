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Разрыв документа

В мэрии Белгорода объяснили увеличение стоимости контракта на велодорожку

18 сентября 2023, 12:40
Фото: 1MI
Разрыв документа
Мэрия Белгорода в марте этого года заключила контракт с фирмой «Белгороддорстрой»: планировалось проложить велодорожку до Пикник-парка. Но позже контракт расторгли. О причинах разрыва узнали журналисты Бел.Ру.

Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, расторгнуть контракт с ООО «Белгороддорстрой» пришлось из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций». Проводится корректировка технической документации: уже известно, что приведёт это к увеличению объёмов работ. По этой же причине, судя по всему, выросла и стоимость контракта — с 16,8 млн до 17,9 млн рублей.

Напомним, что по документам на госзакупках подрядчик должен был благоустроить территорию в районе улицы Разуменская от Пикник-парка до теплиц, а также оборудовать там велопешеходную дорожку. Определили поставщика 27 марта. Но позже, по неуказанным на сайте причинам, договор расторгли. Аналогичный контракт Управление капитального строительства (УКС) Белгорода разместило 23 августа.

«Белгороддорстрой» — компания, которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Оба её совладельца, Рубен и Мадат Дарчиняны, входят в топ-100 самых богатых людей области.

Мэрия Белгорода расторгла контракт по велодорожке и разместила такой же, но дороже
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#Белгородская область#Пикник-парк#Госзакупки#Велодорожка#Белгород#Артем Черненко#Белгороддорстрой
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