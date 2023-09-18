В мэрии Белгорода объяснили увеличение стоимости контракта на велодорожку

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Как Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода, расторгнуть контракт с ООО «Белгороддорстрой» пришлось из-за «невозможности прохождения трассы на данном участке» и «наличия инженерных коммуникаций». Проводится корректировка технической документации: уже известно, что приведёт это к увеличению объёмов работ. По этой же причине, судя по всему, выросла и стоимость контракта — с 16,8 млн до 17,9 млн рублей.
Напомним, что по документам на госзакупках подрядчик должен был благоустроить территорию в районе улицы Разуменская от Пикник-парка до теплиц, а также оборудовать там велопешеходную дорожку. Определили поставщика 27 марта. Но позже, по неуказанным на сайте причинам, договор расторгли. Аналогичный контракт Управление капитального строительства (УКС) Белгорода разместило 23 августа.
«Белгороддорстрой» — компания, которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Оба её совладельца, Рубен и Мадат Дарчиняны, входят в топ-100 самых богатых людей области.