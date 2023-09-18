В Белгородской области закупили 90 тысяч тонн песко-соляной смеси

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Для борьбы с гололедицей в зимний период времени в Белгородской области подготовили более 90 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 10 тысяч тонн технической соли.
Кроме того, в 2021–2022 году Белгородская область закупила дополнительную коммунальную технику за 2 млрд рублей. В настоящий момент к зимнему сезону готовятся более 1000 единиц коммунальной техники.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также выразил надежду, что в этом году не будет нехватки рабочих рук, а в уборке улиц будет участвовать вся коммунальная техника, которая есть в расположении региона.
В 2022 году управляющие компании закупили 20 тысяч песко-соляной смеси, а также баки для её хранения. Планировалось, что один бак со смесью будет на два подъезда.
Напомним, что в 2022 году снег в Белгородской области выпал рано. Уже в ноябре коммунальщики не успевали убирать последствия непогоды: в Белгороде многие жители жаловались на гололедицу.