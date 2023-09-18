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Гололёд

В Белгородской области закупили 90 тысяч тонн песко-соляной смеси

18 сентября 2023, 07:03
Фото: 1MI
Гололёд
В регионе также приобрели порядка 10 тысяч тонн технической соли. Коммунальную технику тоже начали подготавливать к зиме, сообщил глава региона.

Для борьбы с гололедицей в зимний период времени в Белгородской области подготовили более 90 тысяч тонн песко-соляной смеси и почти 10 тысяч тонн технической соли.

Кроме того, в 2021–2022 году Белгородская область закупила дополнительную коммунальную технику за 2 млрд рублей. В настоящий момент к зимнему сезону готовятся более 1000 единиц коммунальной техники.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также выразил надежду, что в этом году не будет нехватки рабочих рук, а в уборке улиц будет участвовать вся коммунальная техника, которая есть в расположении региона.

В 2022 году управляющие компании закупили 20 тысяч песко-соляной смеси, а также баки для её хранения. Планировалось, что один бак со смесью будет на два подъезда.

Напомним, что в 2022 году снег в Белгородской области выпал рано. Уже в ноябре коммунальщики не успевали убирать последствия непогоды: в Белгороде многие жители жаловались на гололедицу.

В Белгородской области на дорогах снова ожидается гололедица
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#Белгородская область#Гололедица#Осенне-зимний сезон#Белгород#Вячеслав Гладков#Коммунальная техника#Пескосоляная смесь#Александра Склярова
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