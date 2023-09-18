В Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Белгородской области снизилась рождаемость. Соответствующие данные опубликовал Росстат. Также стало известно о состоянии смертности, количестве заключённых браков и разводов за первые семь месяцев 2023 года.
В январе–июле 2023 года в регионе родилось 5795 младенцев, в то время как в аналогичный период прошлого года появилось на свет 6329 детей. Показатель уменьшился на 534, или на 8,4%.
В то же время в Белгородской области снизилась смертность. Для сравнения: в указанный период 2023 года умерло 11 866 белгородцев, а в 2022 году — 13 168. Это на 1302 человека меньше, или на 9,9%.
Естественная убыль за январь–июль 2023 года составила 6071 человек. За январь–июль 2022 года — 6839 человек.
Браков в Белгородской области, напротив, заключили больше на 228. В указанный период 2023 года свадьбы сыграли 5133 пары — это на 4,6% больше, чем в прошлом году. В январе–июле 2022 года зарегистрировали 4905 браков.
Наблюдается и снижение количества разводов. Если в 2022 году их зафиксировали 3768, то в 2023 году — 3631. Их число уменьшилось на 137, или на 3,6%.