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Рождаемость

В Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность

18 сентября 2023, 09:45
Фото: 1MI
Рождаемость
За первые семь месяцев 2023 года число родившихся было меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время снизилось число умерших. Данные опубликовал Росстат.

В Белгородской области снизилась рождаемость. Соответствующие данные опубликовал Росстат. Также стало известно о состоянии смертности, количестве заключённых браков и разводов за первые семь месяцев 2023 года.

В январе–июле 2023 года в регионе родилось 5795 младенцев, в то время как в аналогичный период прошлого года появилось на свет 6329 детей. Показатель уменьшился на 534, или на 8,4%.

В то же время в Белгородской области снизилась смертность. Для сравнения: в указанный период 2023 года умерло 11 866 белгородцев, а в 2022 году — 13 168. Это на 1302 человека меньше, или на 9,9%.

Естественная убыль за январь–июль 2023 года составила 6071 человек. За январь–июль 2022 года — 6839 человек.

Браков в Белгородской области, напротив, заключили больше на 228. В указанный период 2023 года свадьбы сыграли 5133 пары — это на 4,6% больше, чем в прошлом году. В январе–июле 2022 года зарегистрировали 4905 браков.

Наблюдается и снижение количества разводов. Если в 2022 году их зафиксировали 3768, то в 2023 году — 3631. Их число уменьшилось на 137, или на 3,6%.

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#Белгородская область#Смертность#Рождаемость#Разводы#Браки#Росстат#Белгород#Наталья Корявых
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