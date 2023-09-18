В Белгороде вырыли котлован для детской поликлиники

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
На проспекте Богдана Хмельницкого 135А строители начали рыть «очень большой котлован». Это крайне заинтересовало белгородцев — что же будет на месте некогда троллейбусного парка?
На земельном участке по проспекту Богдана Хмельницкого 135А планируется строительство здания детской поликлиники №3. Этот вопрос координирует управление капитального строительства Белгородской области.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Построят поликлинику №3 за остановочной станцией. Ранее чиновники отмечали, что это очень удобное местоположение для детского медучреждения. Изначально планировалось строительство на улице Промышленной, но губернатору это не понравилось. Ещё в апреле проект находился в стадии контрактации.