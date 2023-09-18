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В Белгороде вырыли котлован для детской поликлиники

В Белгороде вырыли котлован для детской поликлиники

18 сентября 2023, 18:39
Фото: 1MI
Построят медицинское учреждение на месте бывшего троллейбусного депо. О начале работ белгородцам ещё не сообщали.

На проспекте Богдана Хмельницкого 135А строители начали рыть «очень большой котлован». Это крайне заинтересовало белгородцев — что же будет на месте некогда троллейбусного парка?

На земельном участке по проспекту Богдана Хмельницкого 135А планируется строительство здания детской поликлиники №3. Этот вопрос координирует управление капитального строительства Белгородской области.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Построят поликлинику №3 за остановочной станцией. Ранее чиновники отмечали, что это очень удобное местоположение для детского медучреждения. Изначально планировалось строительство на улице Промышленной, но губернатору это не понравилось. Ещё в апреле проект находился в стадии контрактации.

В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3
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#Город#Строительство#Белгород#Детская поликлиника#Валентин Демидов#Милена Фишер
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