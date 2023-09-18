В Белгороде вырыли котлован для детской поликлиники

Построят поликлинику №3 за остановочной станцией. Ранее чиновники отмечали, что это очень удобное местоположение для детского медучреждения. Изначально планировалось строительство на улице Промышленной, но губернатору это не понравилось. Ещё в апреле проект находился в стадии контрактации.