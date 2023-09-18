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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

ДТП с такси и мотоциклом в Белгороде

Такси и мотоцикл столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода

18 сентября 2023, 14:06
Фото: Bel.ru
ДТП с такси и мотоциклом в Белгороде
ДТП произошло на перекрёстке улиц Попова и Островского. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
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ДТП

Таксист и мотоциклист столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода. ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Островского. О состоянии пострадавшего пока не сообщалось.

Накануне в Белгородском районе 20-летний водитель ВАЗа, у которого нет водительских прав, сбил 57-летнего пешехода. Последний скончался от полученных травм.

Также 17 сентября в Белгороде на перекрёстке улиц Преображенской и Белгородского полка столкнулись Ford и автомобиль скорой помощи. От удара скорая задела пешехода. Женщина получила травмы, ей понадобилась медпомощь.

Кроме того, на днях в регионе произошло смертельное ДТП. Водитель «Оки» не уступил дорогу иномарке. Машины столкнулись. Пострадал 72-летний автомобилист за рулём «Оки». В итоге он умер из-за полученных травм.

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#Белгородская область#ДТП#Авария#Такси#Мотоцикл#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых
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