Такси и мотоцикл столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Таксист и мотоциклист столкнулись на перекрёстке в центре Белгорода. ДТП произошло на пересечении улиц Попова и Островского. О состоянии пострадавшего пока не сообщалось.
Накануне в Белгородском районе 20-летний водитель ВАЗа, у которого нет водительских прав, сбил 57-летнего пешехода. Последний скончался от полученных травм.
Также 17 сентября в Белгороде на перекрёстке улиц Преображенской и Белгородского полка столкнулись Ford и автомобиль скорой помощи. От удара скорая задела пешехода. Женщина получила травмы, ей понадобилась медпомощь.
Кроме того, на днях в регионе произошло смертельное ДТП. Водитель «Оки» не уступил дорогу иномарке. Машины столкнулись. Пострадал 72-летний автомобилист за рулём «Оки». В итоге он умер из-за полученных травм.