Стало известно, сколько младенцев умерло в Белгородской области с начала года

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
За первые семь месяцев 2023 года в Белгородской области умерли 22 младенца в возрасте до одного года. В 2022 году показатель за этот же период достигал 31 — на девять смертей больше, чем в текущем году.
Доступна статистика и других регионов, входящих в Центрально-Чернозёмный район. В Воронежской области в 2023 году скончались 44 младенца — это на два ребёнка больше, чем в 2022 году.
В Курской и Липецкой областях за текущий год умерли по 16 младенцев. В первом регионе количество умерших с 2022 года уменьшилось на два, а во втором показатель сохранился такой же. На семь смертей меньше в 2023 году зарегистрировали в Тамбовской области — число скончавшихся достигло 12 детей.
В Росстате также сообщили, что в Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность. По информации ведомства, за первые семь месяцев 2023 года в регионе родилось 5795 младенцев и умерли 11 866 белгородцев. В 2022 году цифры были больше: появилось на свет 6329 человек, скончалось — 13 168.