Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Дети

Стало известно, сколько младенцев умерло в Белгородской области с начала года

18 сентября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Дети

Росстат рассказал о младенческой смертности в Белгородской области

Более 20 новорождённых умерло с января по июль в Белгородской области. Однако этот показатель ниже, чем в аналогичный период прошлого года, следует из документа Росстата.
Сюжет
Дети

За первые семь месяцев 2023 года в Белгородской области умерли 22 младенца в возрасте до одного года. В 2022 году показатель за этот же период достигал 31 — на девять смертей больше, чем в текущем году.

Доступна статистика и других регионов, входящих в Центрально-Чернозёмный район. В Воронежской области в 2023 году скончались 44 младенца — это на два ребёнка больше, чем в 2022 году.

В Курской и Липецкой областях за текущий год умерли по 16 младенцев. В первом регионе количество умерших с 2022 года уменьшилось на два, а во втором показатель сохранился такой же. На семь смертей меньше в 2023 году зарегистрировали в Тамбовской области — число скончавшихся достигло 12 детей.

В Росстате также сообщили, что в Белгородской области уменьшается рождаемость и смертность. По информации ведомства, за первые семь месяцев 2023 года в регионе родилось 5795 младенцев и умерли 11 866 белгородцев. В 2022 году цифры были больше: появилось на свет 6329 человек, скончалось — 13 168.

В Белгородской области в январе снизилось количество умерших младенцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Какой вакциной будут прививать детей от гриппа в поликлиниках Белгорода?Законно ли требуют детсады Белгорода фото родителей и детей для входа по биометрии?Под Белгородом дети остались без педиатров. Врачи ушли в декрет
#Белгородская область#Дети#Смертность#Росстат#Младенческая смертность#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Связи и угрозы: белгородцы пишут массовые жалобы на заведующую детского сада № 20
Сегодня, 12:47
Учащихся одной из белгородских школ эвакуировали: что произошло
Сегодня, 12:34
Платно или нет: как в Белгородской области прививают против ковида
Сегодня, 12:25
Видео с моментом поджога буквы Z в Белгороде появилось в Сети
Сегодня, 08:22
Белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО
Сегодня, 11:25
Растянуть удовольствие не дам: Гладков потребовал расследовать освоение 1 млрд рублей
Сегодня, 07:36