Стало известно, сколько младенцев умерло в Белгородской области с начала года

В Курской и Липецкой областях за текущий год умерли по 16 младенцев. В первом регионе количество умерших с 2022 года уменьшилось на два, а во втором показатель сохранился такой же. На семь смертей меньше в 2023 году зарегистрировали в Тамбовской области — число скончавшихся достигло 12 детей.