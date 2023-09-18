«Смысла в этом стоянии нет»: белгородку возмутило утреннее дежурство учителей у дорог

Однако министр образования Андрей Милёхин сообщил, что всё в рамках закона: дежурство учителей на пешеходных переходах рядом со школами организовано, чтобы предотвратить аварии с участием детей. По мнению министра, такие меры необходимы, поскольку дети долгое время находились на дистанционном обучении.