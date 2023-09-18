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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

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Учитель

«Смысла в этом стоянии нет»: белгородку возмутило утреннее дежурство учителей у дорог

18 сентября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Учитель

Белгородцы возмущены, что учителей заставляют по утрам дежурить у дорог

По заявлению министра образования, такие меры позволят предотвратить ДТП. Однако жители хотят, чтобы учителя перед началом урока находились с детьми в школе, а не на улице у светофора.

Жительница Белгородской области обратилась к министру образования. Она спросила, почему учителей заставляют на протяжении часа дежурить перед уроками у дорог.

Вместо того, чтобы находиться в классе с учениками, готовиться к уроку, что-то обсуждать с детьми, учитель стоит на холоде возле светофора почти час. Потом без пяти минут до начала урока бежит в школу. А кто отвечает за безопасность детей, которые находятся всё это время в классе без учителя?
белгородка

Женщина попросила вернуть учителей в школу. Она также предложила, чтобы за дорогами следили участники народной дружины.

Однако министр образования Андрей Милёхин сообщил, что всё в рамках закона: дежурство учителей на пешеходных переходах рядом со школами организовано, чтобы предотвратить аварии с участием детей. По мнению министра, такие меры необходимы, поскольку дети долгое время находились на дистанционном обучении.

Напомним, что дежурство педагогов, сотрудников минобразования, управлений образований муниципалитетов на пешеходных переходах вблизи школ перед началом и после окончания занятий поручил организовать губернатор Вячеслав Гладков. Такие меры должны действовать до 1 октября текущего года.

Кроме того, в сентябре 2022 года учителя также дежурили у пешеходных переходов. Тогда, как заявлялось, дежурства были добровольными.

Педагоги и рабочие минобразования будут дежурить на пешеходных переходах возле школ
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#Белгородская область#Учителя#Школа#Дежурство#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Александра Склярова
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