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белгородец взял несколько кредитов для мошенников

Следователи ещё ищут мошенников, которые похитили у белгородца почти 800 тыс. руб

18 сентября 2023, 14:45
Фото: 1MI
белгородец взял несколько кредитов для мошенников
История тянется с начала февраля. Белгородец взял кредиты в банках и перевёл их мошенникам. В региональном управлении МВД журналистам Бел.Ру сообщили, что злоумышленников всё ещё ищут.

Напомним, ранее в редакцию Бел.Ру обратился белгородец Вячеслав Жуйков. Он рассказал, что в начале февраля перевёл мошенникам почти 800 тысяч рублей. Для этого он оформил кредиты в различных банках. Мужчина переживает, что дело закроют, поскольку злоумышленников не найдут, и ему придётся выплачивать все суммы кредитным организациям. Подробная история Вячеслава — по ссылке.

Журналисты Бел.Ру запросили комментарий в региональном управлении МВД. В ведомстве отметили, что белгородец обратился к правоохранителям 9 февраля. Он сообщил, что неизвестные под предлогом пресечения подозрительных транзакций похитили у него свыше 781 тысячи рублей.

По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В настоящее время по данному уголовному делу проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы установить лиц, которые совершили преступление.

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#Общество#Мошенники#Новости Белгорода#Эксклюзив#Кредиты#Банки#Белгород#Кристина Семенчук
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