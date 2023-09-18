Следователи ещё ищут мошенников, которые похитили у белгородца почти 800 тыс. руб

Напомним, ранее в редакцию Бел.Ру обратился белгородец Вячеслав Жуйков. Он рассказал, что в начале февраля перевёл мошенникам почти 800 тысяч рублей. Для этого он оформил кредиты в различных банках. Мужчина переживает, что дело закроют, поскольку злоумышленников не найдут, и ему придётся выплачивать все суммы кредитным организациям. Подробная история Вячеслава — по ссылке.