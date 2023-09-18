Следователи ещё ищут мошенников, которые похитили у белгородца почти 800 тыс. руб

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Напомним, ранее в редакцию Бел.Ру обратился белгородец Вячеслав Жуйков. Он рассказал, что в начале февраля перевёл мошенникам почти 800 тысяч рублей. Для этого он оформил кредиты в различных банках. Мужчина переживает, что дело закроют, поскольку злоумышленников не найдут, и ему придётся выплачивать все суммы кредитным организациям. Подробная история Вячеслава — по ссылке.
Журналисты Бел.Ру запросили комментарий в региональном управлении МВД. В ведомстве отметили, что белгородец обратился к правоохранителям 9 февраля. Он сообщил, что неизвестные под предлогом пресечения подозрительных транзакций похитили у него свыше 781 тысячи рублей.
По данному факту следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В настоящее время по данному уголовному делу проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, чтобы установить лиц, которые совершили преступление.