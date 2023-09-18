Реконструкцию территории химзавода в Шебекино перенесли на 2024 год

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Как рассказал Владимир Жданов, местным властям удалось договориться с минстроем о реализации проекта реконструкции территории Шебекинского химзавода в 2024 году.
Финансирование за нами оставили, но всё будет зависеть от оперативной обстановки в округе. Все, что нужно с точки зрения де-юре и подготовки документов, мы сделали. Как только позволит оперативная обстановка, мы сразу приступим.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, в начале 2023 года губернатор Белгородской области объявил о реконструкции территории бывшего химзавода в текущем году и сказал, что это место станет похоже на цветущий сад. На благоустройство территории площадью 11,5 га регион получил грант в размере 90 млн рублей.