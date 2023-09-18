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Реконструкцию территории химзавода в Шебекино перенесли на 2024 год

Реконструкцию территории химзавода в Шебекино перенесли на 2024 год

18 сентября 2023, 16:45
Фото: губернатор Вячеслав Гладков
В прямом эфире 18 сентября глава Шебекинского округа Владимир Жданов сообщил о том, что власти всё ещё планируют реконструировать территорию бывшего химзавода в Шебекино Белгородской области, но ждут более спокойной оперативной обстановки.

Как рассказал Владимир Жданов, местным властям удалось договориться с минстроем о реализации проекта реконструкции территории Шебекинского химзавода в 2024 году.

Финансирование за нами оставили, но всё будет зависеть от оперативной обстановки в округе. Все, что нужно с точки зрения де-юре и подготовки документов, мы сделали. Как только позволит оперативная обстановка, мы сразу приступим.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, в начале 2023 года губернатор Белгородской области объявил о реконструкции территории бывшего химзавода в текущем году и сказал, что это место станет похоже на цветущий сад. На благоустройство территории площадью 11,5 га регион получил грант в размере 90 млн рублей.

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#Реконструкция#Белгород#Владимир Жданов#Химзавод#Шебекинский химзавод#Шебекинский горокруг#Милена Фишер
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