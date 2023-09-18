Реконструкцию территории химзавода в Шебекино перенесли на 2024 год

Напомним, в начале 2023 года губернатор Белгородской области объявил о реконструкции территории бывшего химзавода в текущем году и сказал, что это место станет похоже на цветущий сад. На благоустройство территории площадью 11,5 га регион получил грант в размере 90 млн рублей.