Растянуть удовольствие не дам: Гладков потребовал расследовать освоение 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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Updated Сегодня, 08:57
Вячеслав Гладков поручил министру соцзащиты Елене Батановой провести служебное расследование по двум документам министерства финансов в части освоения миллиарда рублей, которые должны поступить в регион из федерального резервного фонда в ближайшее время на восстановление пострадавших от обстрелов ВСУ домов.
Дело в том, что две недели назад Гладков потребовал подготовить реестры и планы мероприятий по освоению средств до 1 октября. К готовым документам у губернатора возникли вопросы.
Реестры же, которые уже подготовили строители и в министерстве ЖКХ, идут в противовес позиции губернатора и желаниям жителей. Никто за деньги быстро работать не хочет, поэтому, как говорят чиновники, «мы это удовольствие растянем на три месяца». Никого не интересует, как будут жить люди, какие поручения губернатор даёт. Мол, раз он даёт, то пусть сам и разбирается с людьми. Уважаемые коллеги: всё будет не так.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что если деньги поступят 29 сентября, то к 1 октября миллиард должен быть полностью закрыт. Касается это 300 млн рублей на строительство и 700 млн рублей на ЖКХ.
Понимания, что вы будете работать с бюджетными деньгами, у вас было. Я вам лично это сказали 50 раз каждому. Напомним, что мы взяли два кредита — 450 млн и 200 млн рублей. Вернуть вы их обязаны. Растягивать удовольствие я вам не дам. Деньги должны поступить на этой неделе — срок у вас будет до 1 октября.
Вячеслав Гладков
Таким образом, служебное расследование проведут по вопросу, почему не исполняется поручение губернатора. Срок его проведения — до четверга.
Всего в Белгородской области от огня ВСУ пострадали 7929 жилых помещений. В работе находятся 2433 разрушенных дома.