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Published Сегодня, 14:22

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Вода

Прокуратура потребовала от водоканала пересчитать плату за воду белгородцам

18 сентября 2023, 14:22
Фото: 1MI
Вода
Холодной воды у жителей хутора Севальный не было, однако услугу в платёжке всё равно указали. Прокуратура потребовала от Белоблводоканала пересчитать стоимость услуги.
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Вода

В хуторе Севальный Новооскольского округа случилось обрушение артезианской скважины. После этого подача воды прекратилась. Белоблводоканал организовал подвоз воды, но не произвёл перерасчёт платы.

Проверку провела региональная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства потребовали пересчитать стоимость, а также внесли представление предприятию.

Напомним, что в начале сентября перерасчёт также обещали сделать жителям посёлка Октябрьский. Тогда управляющая компания незаконно включила в платежи дополнительную коммунальную услугу.

Белгородцам сделают перерасчёт из-за незаконного включения услуги в платёжку
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#Белгородская область#Вода#Прокуратура#Холодная вода#Белгород#Белоблводоканал#Коммуналка#Новооскольский горокруг#Александра Склярова
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