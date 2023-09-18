Прокуратура потребовала от водоканала пересчитать плату за воду белгородцам

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В хуторе Севальный Новооскольского округа случилось обрушение артезианской скважины. После этого подача воды прекратилась. Белоблводоканал организовал подвоз воды, но не произвёл перерасчёт платы.
Проверку провела региональная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства потребовали пересчитать стоимость, а также внесли представление предприятию.
Напомним, что в начале сентября перерасчёт также обещали сделать жителям посёлка Октябрьский. Тогда управляющая компания незаконно включила в платежи дополнительную коммунальную услугу.