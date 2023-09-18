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Подкарантинные шрот и соевую оболочку увезли из Белгородской области в Латвию

Подкарантинные шрот и соевую оболочку увезли из Белгородской области в Латвию

18 сентября 2023, 13:15
Фото: 1MI
Из Белгородской области в сентябре 2023 года на экспорт отправили более 7 тыс. тонн подкарантинной продукции. Продукцию везли в Латвию, Китай, Белоруссию. Экспортировали масло соевое, лузгу подсолнечника и другую продукцию. Подробности сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Из Белгородской области в сентябре отправили на экспорт 7,2 тыс. тонн подкарантинной продукции. Как сообщается, за 17 дней текущего месяца в регионе оформили 329 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию.

Речь идёт о соевом масле, лузге подсолнечника, шроте подсолнечном, рапсе для промышленной переработки. Также в список входят коробы из гофрокартона с продукцией белгородских производителей и древесный упаковочный материал.

Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрал 329 образцов подкарантинной продукции в соответствии с требованиями стран-импортёров. В Китай везли соевое масло и древесный упаковочный материал.

В Беларусь повезли шрот соевый и рапс продовольственный, а также лузгу подсолнечника. В Латвию — шрот подсолнечный и соевую оболочку.

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#Белгородская область#Экономика#Россельхознадзор#Продукция#Беларусь#Экспорт#Китай#Белгород#Наталья Корявых#Шрот#Латвия
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