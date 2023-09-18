Подкарантинные шрот и соевую оболочку увезли из Белгородской области в Латвию

Из Белгородской области в сентябре 2023 года на экспорт отправили более 7 тыс. тонн подкарантинной продукции. Продукцию везли в Латвию, Китай, Белоруссию. Экспортировали масло соевое, лузгу подсолнечника и другую продукцию. Подробности сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

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