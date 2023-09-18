Подкарантинные шрот и соевую оболочку увезли из Белгородской области в Латвию

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Из Белгородской области в сентябре отправили на экспорт 7,2 тыс. тонн подкарантинной продукции. Как сообщается, за 17 дней текущего месяца в регионе оформили 329 фитосанитарных сертификатов на подкарантинную продукцию.
Речь идёт о соевом масле, лузге подсолнечника, шроте подсолнечном, рапсе для промышленной переработки. Также в список входят коробы из гофрокартона с продукцией белгородских производителей и древесный упаковочный материал.
Белгородский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» отобрал 329 образцов подкарантинной продукции в соответствии с требованиями стран-импортёров. В Китай везли соевое масло и древесный упаковочный материал.
В Беларусь повезли шрот соевый и рапс продовольственный, а также лузгу подсолнечника. В Латвию — шрот подсолнечный и соевую оболочку.