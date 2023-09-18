Под Белгородом водитель «шестёрки» без прав насмерть сбил мужчину

В Белгороде накануне было две аварии с пострадавшими. Первая случилась в 14:05 на пересечении улиц Белгородского полка и Преображенской. Водитель скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом наехал на автомобиль Ford Focus, а затем на 53-летнюю женщину, которая в тот момент стояла на тротуаре. Белгородке потребовалась медицинская помощь.