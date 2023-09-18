Под Белгородом водитель «шестёрки» без прав насмерть сбил мужчину

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
17 сентября в 21:50 в Белгородском районе случилась авария со смертельным исходом. 20-летний автомобилист без водительских прав на ВАЗ-2106 сбил 57-летнего пешехода. Последний от полученных травм скончался.
За вчерашний день на территории Белгородской области зарегистрировали ещё три ДТП с пострадавшими. В Алексеевском городском округе авария произошла в 09:35 на перекрёстке улиц Мостовая и Некрасова. Skoda Octavia проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с другим автомобилем Skoda. Травмы в результате аварии получила 59-летняя пассажирка второй машины.
В Белгороде накануне было две аварии с пострадавшими. Первая случилась в 14:05 на пересечении улиц Белгородского полка и Преображенской. Водитель скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом наехал на автомобиль Ford Focus, а затем на 53-летнюю женщину, которая в тот момент стояла на тротуаре. Белгородке потребовалась медицинская помощь.
В 16:20 23-летний водитель Ford Focus на улице Студенческой при повороте налево не уступил дорогу BMW X5. 21-летняя и 15-летняя пассажирки второго автомобиля пострадали.