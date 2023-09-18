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ДТП в Белгородской области

Под Белгородом водитель «шестёрки» без прав насмерть сбил мужчину

18 сентября 2023, 09:18
Фото: 1MI
ДТП в Белгородской области
Ещё четыре белгородца пострадали в авариях, случившихся в Белгородской области за последние сутки. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

17 сентября в 21:50 в Белгородском районе случилась авария со смертельным исходом. 20-летний автомобилист без водительских прав на ВАЗ-2106 сбил 57-летнего пешехода. Последний от полученных травм скончался.

За вчерашний день на территории Белгородской области зарегистрировали ещё три ДТП с пострадавшими. В Алексеевском городском округе авария произошла в 09:35 на перекрёстке улиц Мостовая и Некрасова. Skoda Octavia проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с другим автомобилем Skoda. Травмы в результате аварии получила 59-летняя пассажирка второй машины.

В Белгороде накануне было две аварии с пострадавшими. Первая случилась в 14:05 на пересечении улиц Белгородского полка и Преображенской. Водитель скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом наехал на автомобиль Ford Focus, а затем на 53-летнюю женщину, которая в тот момент стояла на тротуаре. Белгородке потребовалась медицинская помощь.

В 16:20 23-летний водитель Ford Focus на улице Студенческой при повороте налево не уступил дорогу BMW X5. 21-летняя и 15-летняя пассажирки второго автомобиля пострадали.

ДТП со скорой в Белгороде попало на видео
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#Белгородская область#ДТП#Белгородский район#Алексеевка#Пострадавшие#Белгород#Погибший#Александра Склярова
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