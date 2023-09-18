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Разрушения после обстрела

Почти 8 тысяч домов и квартир повреждено в Белгородской области с начала СВО

18 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Разрушения после обстрела
Всего разрушены 4568 частных домов и 3361 квартира. Восстановлению подлежат ещё 3082 квартиры и домов. Статистику предоставили в ходе оперативного совещания 18 сентября.
Сюжет
СВО

Врио главы администрации губернатора Елена Долманова в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала о количестве повреждённых с начала СВО домов и квартир. Всего в регионе были повреждены 7929 жилых помещений. В общее количество вошли 4568 частных домов и 3361 квартира.

Чиновница также сообщила, сколько домов уже восстановлено. По состоянию на 17 сентября отремонтированы 4847 жилых помещений — это 3119 частных домов и 1728 квартир.

Стало известно, в каких муниципалитетах Белгородской области за всё время с начала СВО было больше повреждённых жилых помещений. Лидирует по этому показателю Шебекинский горокруг — 3930. В статистику вошли 1604 частных дома и 2326 квартир. В округе уже восстановили 1626 жилых помещений — 916 частных домов и 710 квартир.

После Шебекинского округа большое количество повреждённых жилых помещений зафиксировали:

  • в Белгороде — 987, из них 255 частных домов и 732 квартиры;
  • в Валуйском округе — 942, из них 768 частных домов и 174 квартиры;
  • в Белгородском районе — 895, из них 885 частных домов и 10 квартир;
  • в Грайворонском округе — 841, из них 822 частных дома и 19 квартир.

Кроме того, в Белгородской области находится 649 повреждённых при обстреле нежилых помещений. К их восстановлению либо нельзя приступить вообще, либо пока этого не позволяет оперативная обстановка.

Информация о повреждённых обстрелами жилых помещениях Информация о повреждённых обстрелами жилых помещениях
Информация о повреждённых обстрелами жилых помещениях
Фото: оперативное совещание регионального правительства
Девять домов, магазин и предприятие повреждены при обстрелах Белгородской области
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