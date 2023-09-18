Почти 8 тысяч домов и квартир повреждено в Белгородской области с начала СВО

Стало известно, в каких муниципалитетах Белгородской области за всё время с начала СВО было больше повреждённых жилых помещений. Лидирует по этому показателю Шебекинский горокруг — 3930. В статистику вошли 1604 частных дома и 2326 квартир. В округе уже восстановили 1626 жилых помещений — 916 частных домов и 710 квартир.