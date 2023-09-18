Почти 8 тысяч домов и квартир повреждено в Белгородской области с начала СВО

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Врио главы администрации губернатора Елена Долманова в ходе еженедельного оперативного совещания рассказала о количестве повреждённых с начала СВО домов и квартир. Всего в регионе были повреждены 7929 жилых помещений. В общее количество вошли 4568 частных домов и 3361 квартира.
Чиновница также сообщила, сколько домов уже восстановлено. По состоянию на 17 сентября отремонтированы 4847 жилых помещений — это 3119 частных домов и 1728 квартир.
Стало известно, в каких муниципалитетах Белгородской области за всё время с начала СВО было больше повреждённых жилых помещений. Лидирует по этому показателю Шебекинский горокруг — 3930. В статистику вошли 1604 частных дома и 2326 квартир. В округе уже восстановили 1626 жилых помещений — 916 частных домов и 710 квартир.
После Шебекинского округа большое количество повреждённых жилых помещений зафиксировали:
Кроме того, в Белгородской области находится 649 повреждённых при обстреле нежилых помещений. К их восстановлению либо нельзя приступить вообще, либо пока этого не позволяет оперативная обстановка.