Необычное свечение под Белгородом напугало местных жителей. Это была «люстра»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В небе над приграничном Шебекино накануне вечером заметили яркие огни. Предположительно, это был осветительный снаряд. По-другому его называют снарядом-«люстрой».
Утром шебекинцы начали находить обломки. Как сообщается, это и есть части осветительного снаряда, который использовался ночью.
Тем не менее подтверждений этой информации нет. Однако в Telegram-канале «ШО Шебекино» пишут, что обломки «напоминают остатки от чего-то пиротехнического».
Напомним, ранее появилась информация, что самолёт якобы распылил химически опасные вещества в Белгородской области. На самом деле, это фейк. О том, что химической атаки на регион не было, рассказали в региональном оперштабе.