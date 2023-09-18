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Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

"Люстра" в Шебекино

Необычное свечение под Белгородом напугало местных жителей. Это была «люстра»

18 сентября 2023, 13:10
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
"Люстра" в Шебекино

Осветительный снаряд заметили в небе над белгородским Шебекино

Свечение увидели накануне вечером, а уже 18 сентября шебекинцы находили остатки осветительного снаряда. Фотографии с места событий опубликовали в Сети.

В небе над приграничном Шебекино накануне вечером заметили яркие огни. Предположительно, это был осветительный снаряд. По-другому его называют снарядом-«люстрой».

Утром шебекинцы начали находить обломки. Как сообщается, это и есть части осветительного снаряда, который использовался ночью.

Тем не менее подтверждений этой информации нет. Однако в Telegram-канале «ШО Шебекино» пишут, что обломки «напоминают остатки от чего-то пиротехнического».

Напомним, ранее появилась информация, что самолёт якобы распылил химически опасные вещества в Белгородской области. На самом деле, это фейк. О том, что химической атаки на регион не было, рассказали в региональном оперштабе.

Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в ШебекиноОсветительный снаряд в Шебекино
Осветительный снаряд в Шебекино
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»
Самолёт распылил химически опасные вещества в Белгородской области — фейк
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