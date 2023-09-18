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На СГОКе стартовала сезонная вакцинация от гриппа

На СГОКе стартовала сезонная вакцинация от гриппа

18 сентября 2023, 11:20
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовала прививочная кампания от гриппа. Всего бесплатные прививки смогут получить три тысячи сотрудников предприятия.

Препарат отечественного производства поможет сформировать против сезонного штамма гриппа высокий иммунитет, который сохраняется до 8-12 месяцев.

Привиться стойленцы могут без отрыва от производства — в здравпунктах структурных подразделений согласно графика вакцинации.

Иммунизация от гриппа стойленцев продлится до 30 ноября.

«Мы ежегодно проводим масштабную работу по профилактике гриппа среди сотрудников СГОКа. В этом году планируем привить не менее 50% от всей численности коллектива. Вместе с соблюдением элементарных мер безопасности это помогает снизить заболеваемость персонала и сократить потери рабочего времени в эпидсезон», — прокомментировал главный врач МСЧ Стойленского ГОКа Олег Гришин.

Кроме этого, работники комбината бесплатно получают медицинские услуги в медико-санитарной части предприятия по программе добровольного медицинского страхования.

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#Общество#Белгородская область#Стойленский ГОК#Прививка#Эпидсезон#Артем Черненко
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