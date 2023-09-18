На СГОКе стартовала сезонная вакцинация от гриппа

На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовала прививочная кампания от гриппа. Всего бесплатные прививки смогут получить три тысячи сотрудников предприятия.

Препарат отечественного производства поможет сформировать против сезонного штамма гриппа высокий иммунитет, который сохраняется до 8-12 месяцев. Привиться стойленцы могут без отрыва от производства — в здравпунктах структурных подразделений согласно графика вакцинации. Иммунизация от гриппа стойленцев продлится до 30 ноября. «Мы ежегодно проводим масштабную работу по профилактике гриппа среди сотрудников СГОКа. В этом году планируем привить не менее 50% от всей численности коллектива. Вместе с соблюдением элементарных мер безопасности это помогает снизить заболеваемость персонала и сократить потери рабочего времени в эпидсезон», — прокомментировал главный врач МСЧ Стойленского ГОКа Олег Гришин. Кроме этого, работники комбината бесплатно получают медицинские услуги в медико-санитарной части предприятия по программе добровольного медицинского страхования. Читайте также: СГОК и фонд «Милосердие» помогли организовать мастер-классы по народным промыслам СГОК и благотворительный фонд «Милосердие» провели в Старом Осколе фестиваль Волонтеры СГОКа реализовали образовательный проект для родителей особенных детей