На СГОКе стартовала сезонная вакцинация от гриппа

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Препарат отечественного производства поможет сформировать против сезонного штамма гриппа высокий иммунитет, который сохраняется до 8-12 месяцев.
Привиться стойленцы могут без отрыва от производства — в здравпунктах структурных подразделений согласно графика вакцинации.
Иммунизация от гриппа стойленцев продлится до 30 ноября.
«Мы ежегодно проводим масштабную работу по профилактике гриппа среди сотрудников СГОКа. В этом году планируем привить не менее 50% от всей численности коллектива. Вместе с соблюдением элементарных мер безопасности это помогает снизить заболеваемость персонала и сократить потери рабочего времени в эпидсезон», — прокомментировал главный врач МСЧ Стойленского ГОКа Олег Гришин.
Кроме этого, работники комбината бесплатно получают медицинские услуги в медико-санитарной части предприятия по программе добровольного медицинского страхования.