Лебединский ГОК внедряет передовые экологические практики

Эти деревья не требуют специального ухода и в условиях средней полосы вырастают по 2-3 метра в год. Быстрый рост и ускоренный метаболизм подразумевают большой объём поглощения углекислого газа. Одно взрослое растение способно переработать до 22 кг СО2 в год, производя при этом 6 кг кислорода. Это рекордный показатель среди всех пород деревьев.