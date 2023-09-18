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Лебединский ГОК внедряет передовые экологические практики

Лебединский ГОК внедряет передовые экологические практики

18 сентября 2023, 14:12
Фото: Валерий Воронов
На Лебединском горно-обогатительном комбинате Металлоинвеста высажены первые 11 саженцев павловнии — быстрорастущего дерева, способного поглощать углекислый газ в рекордно больших объёмах.

Специалисты предприятия оценят приживаемость растений и примут решение о дальнейшем развитии «Кислородной аллеи».

Эти деревья не требуют специального ухода и в условиях средней полосы вырастают по 2-3 метра в год. Быстрый рост и ускоренный метаболизм подразумевают большой объём поглощения углекислого газа. Одно взрослое растение способно переработать до 22 кг СО2 в год, производя при этом 6 кг кислорода. Это рекордный показатель среди всех пород деревьев.

«Поиск и внедрение лучших доступных технологий по снижению воздействия на окружающую среду — один из наших безусловных приоритетов. Этому принципу мы следуем как при модернизации производства и строительстве новых объектов, так и при реализации наших природоохранных мероприятий», — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

Директор по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Лебединского ГОКа Алексей Ушаков отметил уникальные свойства павловнии, за которые это растение называют фабрикой кислорода. Он рассказал, что в планах предприятия превратить пока ещё небольшую аллею в настоящий парк, который будет способен внести значительный позитивный вклад в экологию города и региона.

Специалисты Лебединского ГОКа ежегодно проводят работы по озеленению территории предприятия, участвуют в проектах по увеличению площади зелёных насаждений в Губкине и Белгородской области.

Так, в 2019 году на комбинате прошла масштабная акция по высадке более 50 тысяч саженцев растений.

В 2021 году в городе высадили 600 саженцев клёна, берёзы, рябины и яблони в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

В этом году травой уже засеяно более 15 гектаров пляжей и откосов дамб хвостохранилища, отвалов рыхлой и скальной вскрыши. Ещё на 26 гектарах осенью высадят акацию.

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#Белгородская область#Лебединский ГОК#Растения#Озеленение#Белгород#Артем Черненко
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