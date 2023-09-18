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Крупный белгородский агрохолдинг закупил новые тракторы

Крупный белгородский агрохолдинг закупил новые тракторы

18 сентября 2023, 10:47
Фото: Сбербанк
Отечественную технику получил агрохолдинг «Зелёная долина». На церемонии вручения ключей присутствовали замгубернатора по АПК Юлия Щедрина и представители агробизнеса.

Первые 15 «Кировцев» были переданы предприятию во время визита в регион генерального директора АО «Петербургский тракторный завод» Сергея Серебрякова. Отмечается, что часть техники была приобретена при поддержке Сбербанка.

Также состоялся круглый стол «Обеспечение отечественной сельскохозяйственной техникой аграриев Белгородской области». Его участники обсудили вопросы машиностроения, текущую ситуацию в экономике и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как заявил Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка, Белгородская область — это сельскохозяйственный регион, в котором производят большие объемы продукции. Затем она поставляется в регионы России и за рубеж: для этих целей необходимо содержать большой парк сельхозтехники. Переоснащение на отечественные марки даст, в свою очередь, системный эффект для многих отраслей: как самого АПК и сельхозмашиностроения, так и в целях импортозамещения в целом.

Фото: Сбербанк

По данным Юлии Щедриной, на 14 сентября в Белгородской области намолотили 2,8 млн тонн зерна. Всего зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 517 тыс. га, что составляет 81% от намеченного.

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#Общество#Белгородская область#Агрохолдинг#Техника#Сбербанк#Агробизнес#Тракторы#Сельскохозяйственная техника#Артем Черненко
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