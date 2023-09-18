Крупный белгородский агрохолдинг закупил новые тракторы

Как заявил Евгений Поливаев, управляющий Белгородским отделением Сбербанка, Белгородская область — это сельскохозяйственный регион, в котором производят большие объемы продукции. Затем она поставляется в регионы России и за рубеж: для этих целей необходимо содержать большой парк сельхозтехники. Переоснащение на отечественные марки даст, в свою очередь, системный эффект для многих отраслей: как самого АПК и сельхозмашиностроения, так и в целях импортозамещения в целом.