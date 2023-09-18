Кому положена субсидия на оплату комуслуг в Белгородской области

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Чтобы жителям приграничных районов Белгородской области получить от властей субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, семья должна быть признана малоимущей, то есть совокупный доход каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума. Но и это ещё не всё.
Все члены семьи трудоспособного возраста должны работать либо стоять на учёте в центре занятости населения как ищущие работу. Иначе субсидия не полагается. И вынужденное нахождение женщины с детьми в доме на границе с Украиной из-за постоянных обстрелов в список исключений из этого правила не входит.
Так как ваша супруга нигде не работает и находится дома с детьми, она трудоспособного возраста и не состоит на учёте в центре занятости населения в качестве ищущей работу, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, к сожалению, вам не положена.
Ответ Алексея Дыбова на обращение местного жителя
Алексей Дыбов порекомендовал женщине встать на учёт в центре занятости населения Валуйского округа, а потом власти решат, помогать семье или нет.
Напомним, власти Белгородской области решили платить жителям разрушенных обстрелами домов. Это касается как частных, так и многоэтажных строений. Помощь от властей для аренды других жилых помещений люди будут получать во время восстановления жилья.