Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:34

Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:36

Updated Сегодня, 19:36

Безработной белгородке с детьми на границе отказали в помощи

Кому положена субсидия на оплату комуслуг в Белгородской области

18 сентября 2023, 19:34
Фото: Bel.ru

Безработной белгородке с детьми на границе отказали в помощи

18 сентября в прямом эфире глава Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов разъяснил, почему некоторым семьям отказывают в выплате субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Чтобы жителям приграничных районов Белгородской области получить от властей субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, семья должна быть признана малоимущей, то есть совокупный доход каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума. Но и это ещё не всё.

Все члены семьи трудоспособного возраста должны работать либо стоять на учёте в центре занятости населения как ищущие работу. Иначе субсидия не полагается. И вынужденное нахождение женщины с детьми в доме на границе с Украиной из-за постоянных обстрелов в список исключений из этого правила не входит.

Так как ваша супруга нигде не работает и находится дома с детьми, она трудоспособного возраста и не состоит на учёте в центре занятости населения в качестве ищущей работу, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, к сожалению, вам не положена.
Ответ Алексея Дыбова на обращение местного жителя

Алексей Дыбов порекомендовал женщине встать на учёт в центре занятости населения Валуйского округа, а потом власти решат, помогать семье или нет.

Напомним, власти Белгородской области решили платить жителям разрушенных обстрелами домов. Это касается как частных, так и многоэтажных строений. Помощь от властей для аренды других жилых помещений люди будут получать во время восстановления жилья.

Кому положены новые выплаты властей в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Угрожают не только обстрелы: в белгородском приграничье прокуратура нашла опасный домСельхозпредприятие оказалось полуразрушено после обстрела приграничьяГладков рассказал, куда белгородцам из приграничья обращаться за выплатами
#Общество#Субсидии#Белгород#Комуслуги#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Милена Фишер
Подпишитесь
Связи и угрозы: белгородцы пишут массовые жалобы на заведующую детским садом № 20
Сегодня, 12:47
Зотов остаётся: в «Агро-Белогорье» опровергли информацию о продаже активов депутата
Сегодня, 14:00
Платно или нет: как в Белгородской области прививают против ковида
Сегодня, 12:25
«Смысла в этом стоянии нет»: белгородку возмутило утреннее дежурство учителей у дорог
Сегодня, 13:57
Прилёт был, но сирена ошибочна: глава Шебекино объяснил свою позицию
Сегодня, 17:15
Директор белгородского Фонда ОМС собирает деньги на лечение мальчика: её взломали?
Сегодня, 14:32