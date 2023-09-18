Кому положена субсидия на оплату комуслуг в Белгородской области

Чтобы жителям приграничных районов Белгородской области получить от властей субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, семья должна быть признана малоимущей, то есть совокупный доход каждого члена семьи должен быть меньше прожиточного минимума. Но и это ещё не всё.