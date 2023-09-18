Какие школы Белгородской области получают путёвки в детские лагеря?

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Местная жительница спросила у мэра, распределяют ли среди школ Белгорода путёвки в детские оздоровительные лагеря, как это происходит среди школ Белгородского района. Валентин Демидов ответил, что сейчас путёвки в оздоровительные лагеря предоставляют детям, которые учатся в дистанционном формате. В основном это касается приграничных школ Белгородской области.
Я думаю, такая приоритетность понятна. В Белгороде обучение организовано в смешанном формате. Поэтому, я думаю, вполне очевидно, что приоритет отдаётся тем школам района, в которых дети учатся только дистанционно.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в 2023 году только четверть школ Белгородской области учатся полностью в очном формате — это 73 школы. Остальные — либо в смешанном формате (133), либо остались на дистанте (92).