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Published Сегодня, 18:01

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Белгородские власти отправляют в лагеря детей, которые остались на дистанте

Какие школы Белгородской области получают путёвки в детские лагеря?

18 сентября 2023, 18:01
Фото: Midjourney

Белгородские власти отправляют в лагеря детей, которые остались на дистанте

В прямом эфире 18 сентября мэр Белгорода Валентин Демидов объяснил, по какому принципу школам региона раздают путёвки в детские оздоровительные лагеря.

Местная жительница спросила у мэра, распределяют ли среди школ Белгорода путёвки в детские оздоровительные лагеря, как это происходит среди школ Белгородского района. Валентин Демидов ответил, что сейчас путёвки в оздоровительные лагеря предоставляют детям, которые учатся в дистанционном формате. В основном это касается приграничных школ Белгородской области.

Я думаю, такая приоритетность понятна. В Белгороде обучение организовано в смешанном формате. Поэтому, я думаю, вполне очевидно, что приоритет отдаётся тем школам района, в которых дети учатся только дистанционно.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в 2023 году только четверть школ Белгородской области учатся полностью в очном формате — это 73 школы. Остальные — либо в смешанном формате (133), либо остались на дистанте (92).

Только четверть школ в Белгородской области учится в полностью очном формате
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#Общество#Белгородская область#Школьники#Детский оздоровительный лагерь#Белгород#Валентин Демидов#Милена Фишер
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