Какие школы Белгородской области получают путёвки в детские лагеря?

Местная жительница спросила у мэра, распределяют ли среди школ Белгорода путёвки в детские оздоровительные лагеря, как это происходит среди школ Белгородского района. Валентин Демидов ответил, что сейчас путёвки в оздоровительные лагеря предоставляют детям, которые учатся в дистанционном формате. В основном это касается приграничных школ Белгородской области.