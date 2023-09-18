Громко! Белгородские власти прокомментировали звуки взрывов в небе

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:52
Updated Сегодня, 20:52
Вечером 18 сентября над Белгородской областью было очень громко. В частности, досталось шебекинцам. На подлёте к Шебекино система ПВО сбила три воздушные цели.
Предварительно, никто не пострадал. При этом есть сбои с электричеством — повреждена линия электропередачи. Её уже скоро начнут восстанавливать. Сейчас оперативные службы занимаются уточнением последствий на земле.
Около 11 часов вечера жителям Шебекино пришли уведомления от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. сообщалось об обстреле.