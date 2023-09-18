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Published Сегодня, 20:44

Modified Сегодня, 20:52

Updated Сегодня, 20:52

На подлёте к Шебекино ПВО сбила три цели

Громко! Белгородские власти прокомментировали звуки взрывов в небе

18 сентября 2023, 20:44
Фото: Bel.ru

На подлёте к Шебекино ПВО сбила три цели

В Шебекинском округе сработала система ПВО. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области.

Вечером 18 сентября над Белгородской областью было очень громко. В частности, досталось шебекинцам. На подлёте к Шебекино система ПВО сбила три воздушные цели.

Предварительно, никто не пострадал. При этом есть сбои с электричеством — повреждена линия электропередачи. Её уже скоро начнут восстанавливать. Сейчас оперативные службы занимаются уточнением последствий на земле.

Около 11 часов вечера жителям Шебекино пришли уведомления от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. сообщалось об обстреле.

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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Система ПВО#Милена Фишер
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