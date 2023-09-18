Горбольница в Орле задолжала белгородской компании за лекарства почти 500 тыс. рублей

Компания обратилась в суд, который удовлетворил иск. С орловской больницы постановили взыскать в пользу поставщика основной долг и неустойку на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Неплатёжеспособность инстанция посчитала недостаточным основанием для освобождения от исполнения договорных обязательств.