Горбольница в Орле задолжала белгородской компании за лекарства почти 500 тыс. рублей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Белгородское ООО «Эсбиэс Фармаси» через суд взыскивает долги с орловской горбольницы им. Боткина. Медучреждение закупило у компании ряд лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых, но оплатило поставку лишь частично.
В итоге сумма долга больницы составила 496,5 тысячи рублей. Белгородская фирма пыталась решить вопрос мирным путём и направила письменную претензию с просьбой погасить задолженность. Ни ответа, ни денег поставщик не получил, пишет издание.
Компания обратилась в суд, который удовлетворил иск. С орловской больницы постановили взыскать в пользу поставщика основной долг и неустойку на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Неплатёжеспособность инстанция посчитала недостаточным основанием для освобождения от исполнения договорных обязательств.
Суд ранее рассматривал аналогичный иск общества к Ливенской ЦРБ. Сумма долга медучреждения превысила 246 тыс. рублей.