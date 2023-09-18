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Лекарства

Горбольница в Орле задолжала белгородской компании за лекарства почти 500 тыс. рублей

18 сентября 2023, 14:31
Фото: 1MI
Лекарства
В марте больница закупила целый ряд лекарственных препаратов, однако оплатила их лишь частично. ООО «Эсбиэс Фармаси» пришлось обращаться в суд, поскольку решить вопрос мирным путём не получилось, пишет «Орелtimes».

Белгородское ООО «Эсбиэс Фармаси» через суд взыскивает долги с орловской горбольницы им. Боткина. Медучреждение закупило у компании ряд лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых, но оплатило поставку лишь частично.

В итоге сумма долга больницы составила 496,5 тысячи рублей. Белгородская фирма пыталась решить вопрос мирным путём и направила письменную претензию с просьбой погасить задолженность. Ни ответа, ни денег поставщик не получил, пишет издание.

Компания обратилась в суд, который удовлетворил иск. С орловской больницы постановили взыскать в пользу поставщика основной долг и неустойку на общую сумму свыше 500 тыс. рублей. Неплатёжеспособность инстанция посчитала недостаточным основанием для освобождения от исполнения договорных обязательств.

Суд ранее рассматривал аналогичный иск общества к Ливенской ЦРБ. Сумма долга медучреждения превысила 246 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Лекарства#Долг#Больницы#Суд#Белгород#Наталья Корявых#Орёл#Эсбиэс Фармаси
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