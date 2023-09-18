Гладков рассказал, как из-за грубых чиновников ему по ночам звонят белгородцы

По словам главы региона, подчинённые Владимира Жданова и сотрудники шебекинских УК вместо того, чтобы решать трудные вопросы, отправляют местных жителей с жалобами напрямую к губернатору. Это, разумеется, неправильно, когда «ответственность концентрируется на одном человеке»: доходит до того, что Гладкову звонят по ночам и просят помочь.