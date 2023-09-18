Гладков рассказал, как из-за грубых чиновников ему по ночам звонят белгородцы

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
По словам главы региона, подчинённые Владимира Жданова и сотрудники шебекинских УК вместо того, чтобы решать трудные вопросы, отправляют местных жителей с жалобами напрямую к губернатору. Это, разумеется, неправильно, когда «ответственность концентрируется на одном человеке»: доходит до того, что Гладкову звонят по ночам и просят помочь.
К сожалению, невнимание и грубость, которые звучат в адрес людей, приводят к ухудшению восприятия ситуации, к снижению объёма выполняемой работы и к понижению её качества. Понимаю, что все устали, все люди, но по факту у нас нет возможности начинать ссылаться на то, что пусть «приезжает губернатор и занимается этим сам», как говорят ваши подчинённые. Понятно, что кто-то в сердцах сказал, а кто-то воспринял близко к сердцу.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил министру общественных коммуникаций Белгородской области Оксане Тарантовой провести обучение и показать местным чиновникам, как нужно «с людьми разговаривать, формулировать правильно ответы».
Позовём психологов. Я не вижу другого способа. Мне нужно, чтобы эта работа была выполнена до конца недели. Проводите, учите людей правильному общению. Жителей пострадавших домов обижать нельзя.
Вячеслав Гладков