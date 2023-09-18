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ДТП со скорой в Белгороде

ДТП со скорой в Белгороде попало на видео

18 сентября 2023, 07:09
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
ДТП со скорой в Белгороде
Накануне в центре города машина скорой помощи врезалась в иномарку и сбила пешехода. Водитель легковушки не пропустил скорую и столкнулся с ней. Женщину-пешехода, которая пострадала в аварии, госпитализировали.
Сюжет
ДТП

Авария с участием машины скорой помощи и иномарки в Белгороде попала на видео. 17 сентября на перекрёстке улиц Преображенской и Белгородского полка столкнулись Ford и автомобиль медиков.

Как сообщается, водитель иномарки не пропустил автомобиль скорой помощи и столкнулся с ним. Из-за удара скорая отлетела в сторону тротуара и задела пешехода. После ДТП пострадавшую женщину госпитализировали.

Добавим, что водители и медперсонал не пострадали.

11 сентября выпивший водитель скутера без водительских прав спровоцировал аварию на проспекте Богдана Хмельницкого. Мужчина пошёл на обгон и врезался в отечественное авто. За рулём сидела 49-летняя женщина. В ДТП пострадал сам его виновник. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, поскольку белгородца не впервые ловят за пьяное вождение.

ДТП со скорой в Белгороде
Видео: «Belgorod.Camera — онлайн-камеры в Белгороде»
В центре Белгорода скорая помощь врезалась в иномарку и сбила пешехода
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