ДТП со скорой в Белгороде попало на видео

11 сентября выпивший водитель скутера без водительских прав спровоцировал аварию на проспекте Богдана Хмельницкого. Мужчина пошёл на обгон и врезался в отечественное авто. За рулём сидела 49-летняя женщина. В ДТП пострадал сам его виновник. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, поскольку белгородца не впервые ловят за пьяное вождение.