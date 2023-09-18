ДТП со скорой в Белгороде попало на видео

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Авария с участием машины скорой помощи и иномарки в Белгороде попала на видео. 17 сентября на перекрёстке улиц Преображенской и Белгородского полка столкнулись Ford и автомобиль медиков.
Как сообщается, водитель иномарки не пропустил автомобиль скорой помощи и столкнулся с ним. Из-за удара скорая отлетела в сторону тротуара и задела пешехода. После ДТП пострадавшую женщину госпитализировали.
Добавим, что водители и медперсонал не пострадали.
11 сентября выпивший водитель скутера без водительских прав спровоцировал аварию на проспекте Богдана Хмельницкого. Мужчина пошёл на обгон и врезался в отечественное авто. За рулём сидела 49-летняя женщина. В ДТП пострадал сам его виновник. Правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело, поскольку белгородца не впервые ловят за пьяное вождение.