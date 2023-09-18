Директор белгородского Фонда ОМС собирает деньги на лечение мальчика: её взломали?

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
На странице Ирины Ханиной во ВКонтакте пользователи обнаружили странную запись: в тексте утверждалось, что некой семье Спесивцевых из Белгорода нужна помощь в сборе средств на лечение мальчика с лейкемией. Приводим цитату:
Всем, кто знает о тяжёлой болезни девятилетнего мальчика из Белгорода, Спесивцева Матвея, сообщаем, что ранее он находился на лечении в детской краевой клинической больнице. У Матвея злокачественное заболевание, острый лейкоз, его организм очень тяжело переносил химиотерапию, в связи с чем мальчик не смог пройти даже её первый курс в Белгороде. В итоге мальчик перенёс клиническую смерть! Благодаря неравнодушию врачей ДКББ Белгорода сейчас Матвей находится в городе Санкт-Петербурге.
В конце записи традиционно указаны реквизиты для сбора средств и номер телефона, привязанный на имя Юлия Ивановна С.
Редакция предполагает, что данная запись — плод работы мошенников. И на то есть ряд причин:
На указанный в записи телефон дозвониться нам не удалось — после череды гудков ответил робот.
Таким образом, есть все основания считать, что данный пост — как минимум не до конца честный. Редакция попытается связаться с Ириной Ханиной, чтобы выяснить, каким образом запись оказалась у неё на странице.
Как журналисту Бел.Ру на момент подготовки публикации в 17:30 сообщили в приёмной директора фонда, дозвониться ей можно будет завтра, так как сейчас женщина не на месте. Позже в приёмной нам сообщили, что в курсе о взлома чиновника, и что «всё это ерунда».
11 июля в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор — им стала Ирина Ханина. Ранее фонд в должности и. о. директора возглавляла Виктория Чурсина.