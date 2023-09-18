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Published Сегодня, 14:32

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Звонок мошенника

Директор белгородского Фонда ОМС собирает деньги на лечение мальчика: её взломали?

18 сентября 2023, 14:32
Фото: Midjourney
Звонок мошенника

На странице директора Фонда ОМС Белгорода появился странный пост о сборе денег

В редакцию Бел.Ру обратился читатель под псевдонимом Эдвард Сноуден. Аноним сообщил, что страницу директора Фонда ОМС Ирины Ханиной «ВКонтакте» могли взломать: дело в том, что от её имени разместили пост с просьбой перевести деньги на лечение мальчика. Вероятно, это обман.

На странице Ирины Ханиной во ВКонтакте пользователи обнаружили странную запись: в тексте утверждалось, что некой семье Спесивцевых из Белгорода нужна помощь в сборе средств на лечение мальчика с лейкемией. Приводим цитату:

Всем, кто знает о тяжёлой болезни девятилетнего мальчика из Белгорода, Спесивцева Матвея, сообщаем, что ранее он находился на лечении в детской краевой клинической больнице. У Матвея злокачественное заболевание, острый лейкоз, его организм очень тяжело переносил химиотерапию, в связи с чем мальчик не смог пройти даже её первый курс в Белгороде. В итоге мальчик перенёс клиническую смерть! Благодаря неравнодушию врачей ДКББ Белгорода сейчас Матвей находится в городе Санкт-Петербурге.
скришнот со страницы Ирины Ханинойскришнот со страницы Ирины Ханиной
скришнот со страницы Ирины Ханиной

В конце записи традиционно указаны реквизиты для сбора средств и номер телефона, привязанный на имя Юлия Ивановна С.

Редакция предполагает, что данная запись — плод работы мошенников. И на то есть ряд причин:

  • Если верить определителю телефона, зарегистрирован номер в Краснодарском крае. Можно предположить, что семья переехала оттуда в Белгород. Но следующий пункт скорее говорит в пользу того, что это банальная неаккуратность
  • В Белгородской области нет «детской краевой клинической больницы». По той причине, что область — не край. А вот упомянутый выше Краснодарский край, как легко догадаться, — именно что край и соответствующая больница там действительно есть
  • Номер банковской карты, на которую просят перевести деньги, ранее уже «светился» в других публикациях по сбору средств. Но истории и фамилии везде были разные: Юлия Спесивцева была также Сидельниковой, Сениной и Семёновой
  • Обширна и география: клич о помощи бросали в Иркутске, Сыктывкаре, Новосибирске. На данный момент все публикации с банковским номером удалены, но остались упоминания о них в поисковиках

На указанный в записи телефон дозвониться нам не удалось — после череды гудков ответил робот.

Таким образом, есть все основания считать, что данный пост — как минимум не до конца честный. Редакция попытается связаться с Ириной Ханиной, чтобы выяснить, каким образом запись оказалась у неё на странице.

Как журналисту Бел.Ру на момент подготовки публикации в 17:30 сообщили в приёмной директора фонда, дозвониться ей можно будет завтра, так как сейчас женщина не на месте. Позже в приёмной нам сообщили, что в курсе о взлома чиновника, и что «всё это ерунда».

11 июля в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования Белгородской области сменился директор — им стала Ирина Ханина. Ранее фонд в должности и. о. директора возглавляла Виктория Чурсина.

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