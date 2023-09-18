Директор белгородского Фонда ОМС собирает деньги на лечение мальчика: её взломали?

Как журналисту Бел.Ру на момент подготовки публикации в 17:30 сообщили в приёмной директора фонда, дозвониться ей можно будет завтра, так как сейчас женщина не на месте. Позже в приёмной нам сообщили, что в курсе о взлома чиновника, и что «всё это ерунда».