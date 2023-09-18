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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:09

Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать помощь семьям мобилизованных

Чиновники должны будут провести подомовой обход семей белгородских мобилизованных

18 сентября 2023, 07:08
Фото: 1MI
Губернатор поручил главам муниципалитетов оказать помощь семьям мобилизованных
Губернатор Вячеслав Гладков поручил главам муниципалитетов провести обход семей военнослужащих и оказать посильную помощь, а также поблагодарил за помощь семьям мобилизованных глав муниципалитетов.
Сюжет
Жилье

Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании поручил главам муниципалитетов до 21 ноября 2023 провести поквартирный и подомовой обход с целью проверить, как и в каких условиях живут семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО. В случае необходимости — оказать посильную помощь. Также губернатор поблагодарил за оказание помощи семьям мобилизованных глав муниципалитетов.

Конечно, приобрести жилье или сделать капремонт мы не сможем, потому что это уже сильно большой объем работы. Но там, где потребуется мужская сила и профессиональное отношение к проблеме, там обязательно помощь должна быть оказана. Исходя из характера обращений, видно, что есть случаи, когда семьи остались без внимания. Их немного, но они есть. Так не должно быть. Мне будет нужен еженедельный отчет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вячеслав Гладков также ожидает еженедельные отчёты от глав муниципалитетов, в которых должно быть указано, сколько от общего объёма работы выполнено за прошедшую неделю.

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