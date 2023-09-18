Чиновники должны будут провести подомовой обход семей белгородских мобилизованных

Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании поручил главам муниципалитетов до 21 ноября 2023 провести поквартирный и подомовой обход с целью проверить, как и в каких условиях живут семьи военнослужащих, принимающих участие в СВО. В случае необходимости — оказать посильную помощь. Также губернатор поблагодарил за оказание помощи семьям мобилизованных глав муниципалитетов.