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Бывшую территорию автодрома в Белгороде выкупил владелец «Чайхоны»

Бывшую территорию автодрома в Белгороде выкупил владелец «Чайхоны»

18 сентября 2023, 13:30
Фото: 1MI
Участок ООО «Панорама-парк» выкупило за 32,5 млн рублей, пишет «Абирег». Площадь участка составляет 7,2 тыс. кв. м, находится он на улице Мичурина.

В аукционе на продажу бывшей территории автодрома за 13,9 млн рублей участвовали предприниматель Михаил Лапкин, ООО «Прогресс» и ООО «ТД „Владмива“. Они предлагали за автодром от 22,6 млн до 32,5 млн рублей.

Однако победителем аукциона стало ООО «Панорама-парк». Компания выкупила автодром за 32,5 млн рублей.

Участок достигает 7,2 тысячи квадратных метров. На аукцион выставляли пять нежилых зданий, одно сооружение и земельный участок.

В августе такие торги уже проходили, их победителем стало ООО «НПО „Химтэк“. Однако договор так и не заключили.

Победившее на аукционе ООО «Панорама-парк» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Организация владеет «Чайхоной №1», банным клубом «Пархаус», спа-комплексом «Магия тела» и отелем Loft Hotel and Spa.

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#Белгородская область#Аукцион#Новости Белгорода#Белгород#Автодром#Александра Склярова
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