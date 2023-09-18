Бывшую территорию автодрома в Белгороде выкупил владелец «Чайхоны»

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В аукционе на продажу бывшей территории автодрома за 13,9 млн рублей участвовали предприниматель Михаил Лапкин, ООО «Прогресс» и ООО «ТД „Владмива“. Они предлагали за автодром от 22,6 млн до 32,5 млн рублей.
Однако победителем аукциона стало ООО «Панорама-парк». Компания выкупила автодром за 32,5 млн рублей.
Участок достигает 7,2 тысячи квадратных метров. На аукцион выставляли пять нежилых зданий, одно сооружение и земельный участок.
В августе такие торги уже проходили, их победителем стало ООО «НПО „Химтэк“. Однако договор так и не заключили.
Победившее на аукционе ООО «Панорама-парк» зарегистрировано в Белгороде в 2018 году. Организация владеет «Чайхоной №1», банным клубом «Пархаус», спа-комплексом «Магия тела» и отелем Loft Hotel and Spa.