Бывшую территорию автодрома в Белгороде выкупил владелец «Чайхоны»

В аукционе на продажу бывшей территории автодрома за 13,9 млн рублей участвовали предприниматель Михаил Лапкин, ООО «Прогресс» и ООО «ТД „Владмива“. Они предлагали за автодром от 22,6 млн до 32,5 млн рублей.