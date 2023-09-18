Будет тепло, как летом: синоптики рассказали белгородцам о погоде на вторник

В Белгородской области во вторник, 19 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти ночью 2-7 м/с. В дневное время порывы до 5-10 м/с. В тёмное время суток синоптики обещают +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.