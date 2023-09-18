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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Потепление

Будет тепло, как летом: синоптики рассказали белгородцам о погоде на вторник

18 сентября 2023, 12:23
Фото: 1MI
Потепление

Тёплая погода не покинет Белгородскую область

19 сентября, во вторник, в регионе будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликовали в областном ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области во вторник, 19 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти ночью 2-7 м/с. В дневное время порывы до 5-10 м/с. В тёмное время суток синоптики обещают +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.

Тёплая погода ожидается и в Белгороде. Ночью небольшая облачность, без осадков. Температура опустится до +9 ˚С. При этом ветер южный 2 м/с. Днём малооблачно, потеплеет до +24 ˚С. Ветер также 2 м/с.

В среду, 20 сентября, ночью переменная облачность и без осадков. Ночью похолодает до +10 ˚С, ветер юго-восточный 3 м/с. Днём тоже без осадков. Воздух прогреется до +24 ˚С. Ветер при этом южный 3 м/с.

Согласно прогнозу, до конца недели в областном центре будет тепло. Осадков не ожидается.

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