Будет тепло, как летом: синоптики рассказали белгородцам о погоде на вторник

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Белгородской области во вторник, 19 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер южной четверти ночью 2-7 м/с. В дневное время порывы до 5-10 м/с. В тёмное время суток синоптики обещают +5…+10 ˚С. Днём воздух прогреется до +21…+26 ˚С.
Тёплая погода ожидается и в Белгороде. Ночью небольшая облачность, без осадков. Температура опустится до +9 ˚С. При этом ветер южный 2 м/с. Днём малооблачно, потеплеет до +24 ˚С. Ветер также 2 м/с.
В среду, 20 сентября, ночью переменная облачность и без осадков. Ночью похолодает до +10 ˚С, ветер юго-восточный 3 м/с. Днём тоже без осадков. Воздух прогреется до +24 ˚С. Ветер при этом южный 3 м/с.
Согласно прогнозу, до конца недели в областном центре будет тепло. Осадков не ожидается.