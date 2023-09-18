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Бездомные собаки держат в страхе посёлок под Белгородом

Бездомные собаки держат в страхе посёлок под Белгородом

18 сентября 2023, 17:36
Фото: Bel.ru
18 сентября губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову поступило шесть обращений жителей посёлка Комсомольский Белгородского района с просьбой спасти их от стаи бездомных собак.

В сообщении говорится, что в посёлке Комсомольский, где живут больше 4000 человек, бездомные собаки собираются в стаи, бродят по посёлку и пугают людей: им страшно выходить из дома.

Вячеслав Гладков ответил, что только 18 сентября ему поступило шесть таких сообщений. Он дал поручение главе Белгородского района Анне Куташовой выехать на место, разобраться в ситуации и принять необходимые меры.

Напомним, в конце августа губернатору писали жители села Архангельское Губкинского округа, где местное население запугали лисы, которые ходят по селу, «как у себя дома». С проблемой разбиралась заместитель губернатора Юлия Щедрина.

«Ходят, как у себя дома»: лисы держат в страхе население белгородского села
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#Белгородский район#Бездомные животные#Бездомные собаки#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Комсомольский#Милена Фишер
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