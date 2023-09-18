Бездомные собаки держат в страхе посёлок под Белгородом

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
В сообщении говорится, что в посёлке Комсомольский, где живут больше 4000 человек, бездомные собаки собираются в стаи, бродят по посёлку и пугают людей: им страшно выходить из дома.
Вячеслав Гладков ответил, что только 18 сентября ему поступило шесть таких сообщений. Он дал поручение главе Белгородского района Анне Куташовой выехать на место, разобраться в ситуации и принять необходимые меры.
Напомним, в конце августа губернатору писали жители села Архангельское Губкинского округа, где местное население запугали лисы, которые ходят по селу, «как у себя дома». С проблемой разбиралась заместитель губернатора Юлия Щедрина.