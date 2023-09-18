Без воды и газа остались жители посёлка в приграничье после обстрела ВСУ

Утром 18 сентября под обстрел ВСУ дважды попало Тёткино в Глушковском районе Курской области. В результате обстрела жители некоторых улиц посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. О произошедшем сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.