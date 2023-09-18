Без воды и газа остались жители посёлка в приграничье после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Утром 18 сентября под обстрел ВСУ дважды попало Тёткино в Глушковском районе Курской области. В результате обстрела жители некоторых улиц посёлка остались без электроснабжения, воды и газа. О произошедшем сообщили «Курские известия» со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.
Всего в населённом пункте зафиксировали 21 прилёт. Повреждены 11 частных домов: посечены крыши, фасады и ограждения.
Аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу, как только в посёлке станет безопасно. Владельцам повреждённых домов также окажут помощь в ремонтных работах.
Напомним, что 17 сентября в 20:30 жители Белгородской области услышали звуки взрывов. Они были связаны со сбитым беспилотником. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших и повреждений нет.