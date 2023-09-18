«Без молодёжи всё умрёт»: Вячеслав Гладков назвал главные ошибки в работе с молодёжью

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Для подготовки отчёта по программам трудоустройства для молодёжи и несовершеннолетних граждан был проведён анализ регионального трудоустройства, по итогам которого должен был быть выявлен лидер по этой части из муниципальных образований. Такого не оказалось, сообщила министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова:
Ни в одном из муниципальных образований нет чёткой структуры, которая занималась бы вопросом содействия молодёжи. Нет рабочих органов, способных эту работу координировать.
Сообщается, что только в 11 из 22 муниципалитетов реализуется от одного до трёх проектов, а в других — отсутствуют. Также отсутствуют планы мероприятий, направленных на улучшении ситуации трудоустройства молодёжи.
Всё плохо у нас. А почему? А потому, что молодёжь уезжает. Кто занимается помощью молодёжи? Практически никто. Без молодёжи всё умрёт.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков отметил, что систематически в этом направлении никто не работает, поэтому рабочую систему в срочном порядке необходимо выстроить в течение этого года. Губернатор рассказал, что существует главная ошибка, которая всегда была в отношение всех программ по работе с молодёжью. Ошибкой является уход направления работ исключительно в школы, т. к. направление более организовано.
Со школьниками работать легко. Тяжело работать со студентами. У нас эта работа достаточно слабо организована. Потому что пока не вижу каких-либо больших и значимых мероприятий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава также отметил, что давал Константину Курганскому задание касательно организации студенческого КВН. Качественной работы губернатор не увидел и здесь. Министерство по делам молодёжи усиливается для того, чтобы дать возможность формирования областных решений, сказал он. К списку проблем добавили то, что никто из глав достаточно не коммуницирует с молодёжью и отсутствие кадровых конкурсов. Вячеслав Гладков заявил, что для содействия молодёжи существуют все условия, поэтому всё должно получиться.
Для систематизации рабочего процесса Вячеслав Гладков ещё раз разделил зоны ответственности: дети до 18 лет — зона ответственности Андрея Милёхина, с 18 лет — Татьяны Киреевой.
Министр Елена Батанова также представила для изучения список предложений по организации работы:
Вячеслав Гладков добавил, что главам необходимо вступить в более тесное взаимодействие с Татьяной Киреевой и взять на заметку информацию отчёта министра социальной защиты населения и труда. Автоматическую рассылку губернатор запретил. Каждый из глав муниципалитетов должен лично обратиться для предоставления данных.
Детских площадок настроим, тротуаров настроим, а жить будет некому. Плохо, что нет вопросов. Доложите позже, кто не взял у вас информацию. Главы, это ваша личная ответственность за будущее районов и городов.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что уровень безработицы среди белгородцев 15-29 лет на данный момент составляет 4,6%. С июня месяца, как раз после окончания учёбы студентами, 75% обратившихся получили поддержку и были трудоустроены. Это 160 человек. Согласно предоставленным в отчёте данным, в 2023 году общее число белгородских выпускников — 13 740 человек. 4823 из них получили высшее профессиональное образование, а 8917 — среднее профессиональное.
Стоит отметить, что численность граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства в этом году, — 45 743. А из полутора миллионов жителей Белгорода экономически активными являются 824,7 тысячи человек.