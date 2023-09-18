«Без молодёжи всё умрёт»: Вячеслав Гладков назвал главные ошибки в работе с молодёжью

Глава также отметил, что давал Константину Курганскому задание касательно организации студенческого КВН. Качественной работы губернатор не увидел и здесь. Министерство по делам молодёжи усиливается для того, чтобы дать возможность формирования областных решений, сказал он. К списку проблем добавили то, что никто из глав достаточно не коммуницирует с молодёжью и отсутствие кадровых конкурсов. Вячеслав Гладков заявил, что для содействия молодёжи существуют все условия, поэтому всё должно получиться.