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Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Вакцина

Белгородцам напомнили, когда ожидать вакцину от кори, паротита и краснухи

18 сентября 2023, 15:02
Фото: 1MI
Вакцина

Вакцина от кори поступит в Белгородскую область в четвёртом квартале 2023 года

Жалобу на отсутствие необходимой вакцины опубликовала белгородка. Жительница поинтересовалась как быть, ведь её ребёнку нужна вакцина уже сейчас.

Жительница Белгородской области сообщила, что её ребёнку назначили вакцину против кори, краснухи и паротита, однако в настоящий момент в регионе её нет. Женщина поинтересовалась как быть в данной ситуации и как лечить ребёнка, если неизвестно, когда появится препарат.

На обращение жительницы отреагировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он сообщил, что вакцины против кори, краснухи и паротита регион получает за счёт федерального бюджета. Следующая их поставка ожидается в четвёртом квартале 2023 года. Платно приобрести вакцины не получится по той же причине.

Напомним, в июле губернатор Вячеслав Гладков обещал, что поставка вакцин от кори будет в сентябре.

Ответ Иконникова на вопрос белгородкиОтвет Иконникова на вопрос белгородки
Ответ Иконникова на вопрос белгородки
Фото: комментарии губернатора
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