Белгородцам напомнили, когда ожидать вакцину от кори, паротита и краснухи

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Жительница Белгородской области сообщила, что её ребёнку назначили вакцину против кори, краснухи и паротита, однако в настоящий момент в регионе её нет. Женщина поинтересовалась как быть в данной ситуации и как лечить ребёнка, если неизвестно, когда появится препарат.
На обращение жительницы отреагировал министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Он сообщил, что вакцины против кори, краснухи и паротита регион получает за счёт федерального бюджета. Следующая их поставка ожидается в четвёртом квартале 2023 года. Платно приобрести вакцины не получится по той же причине.
Напомним, в июле губернатор Вячеслав Гладков обещал, что поставка вакцин от кори будет в сентябре.