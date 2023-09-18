Белгородцам напомнили, когда ожидать вакцину от кори, паротита и краснухи

Жительница Белгородской области сообщила, что её ребёнку назначили вакцину против кори, краснухи и паротита, однако в настоящий момент в регионе её нет. Женщина поинтересовалась как быть в данной ситуации и как лечить ребёнка, если неизвестно, когда появится препарат.