Белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте»

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Белгородский ФК «Салют» уступил «Форте» из Таганрога со счётом 0:4. Накануне состоялся матч второй лиги А группы «серебро» 10-го тура. И клуб из Белгорода вновь проиграл на домашней площадке.
Главный тренер команды Виктор Навоченко заявил, что ему сложно комментировать игру. По его словам, надежда была, однако футболисты быстро пропустили гол.
«Вот это и подбивает. Особенно в нашей ситуации — когда замыкаем турнирную таблицу. Когда ещё первый пропускаешь, тяжело отыгрывать. Не знаю. Доходим до штрафной, и такое ощущение, всё — там дальше поля нет… У нас пока не идёт ничего», — отмечает Навоченко.
Свой комментарий оставил и Эдуард Саркисов, который тренирует команду из Таганрога. По его словам, футболисты были в одинаковом положении и находились в конце турнирной таблицы.
Как добавил вратарь «Салюта» Богдан Кузьменко, по счёту видно, что игра у белгородцев была не самой лучшей. Тем не менее полнейшим провалом он её не назвал.
«Где-то недоработали. Вот и получились такие голы. Бежали вперёд, но назад не успели. И нас наказали за это. Второй тайм пытались отыграться, но как-то в атаке ничего особо не получалось. Даже не знаю, что сказать», — продолжил спортсмен.
Ранее белгородцы потребовали объяснений у минспорта за футбольные неудачи «Салюта». Причиной стал прошлый проигрыш ФК таганрогскому «Форте» в серии пенальти.