Белгородский «Салют» крупно проиграл таганрогскому «Форте»

«Вот это и подбивает. Особенно в нашей ситуации — когда замыкаем турнирную таблицу. Когда ещё первый пропускаешь, тяжело отыгрывать. Не знаю. Доходим до штрафной, и такое ощущение, всё — там дальше поля нет… У нас пока не идёт ничего», — отмечает Навоченко.