Белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В Красногвардейском районе открылись мемориальные доски в честь местных жителей, которые участвовали в спецоперации. Доски появились на зданиях двух школ.
Как сообщили в местной администрации, первый мемориал в честь военнослужащего Игоря Широких открылся в Гредякинской школе. В Веселовской школы увековечили память Ивана Жеребненко — мемориальную доску установили на здании школы. Оба белгородца погибли при выполнении боевых задач, им вручили ордена Мужества посмертно.
Ранее семье погибшего на СВО белгородца вручили орден Мужества. Церемония проходила в Ивнянском районе. 21-летний парень участвовал в спецоперации как доброволец, а затем попал в зону боевых действий по мобилизации. Погиб молодой белгородец 7 июня.