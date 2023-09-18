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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:27

Открытие досок в память о погибших на СВО белгородцах

Белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО

18 сентября 2023, 11:25
Фото: администрация Красногвардейского района
Открытие досок в память о погибших на СВО белгородцах
В память о белгородцах открыли мемориальные доски. Одна из них появилась на здании Веселовской школы в Красногвардейском районе. Вторую установили на фасаде Гредякинской школы, сообщили в администрации муниципалитета.
Сюжет
Школы

В Красногвардейском районе открылись мемориальные доски в честь местных жителей, которые участвовали в спецоперации. Доски появились на зданиях двух школ.

Как сообщили в местной администрации, первый мемориал в честь военнослужащего Игоря Широких открылся в Гредякинской школе. В Веселовской школы увековечили память Ивана Жеребненко — мемориальную доску установили на здании школы. Оба белгородца погибли при выполнении боевых задач, им вручили ордена Мужества посмертно.

Ранее семье погибшего на СВО белгородца вручили орден Мужества. Церемония проходила в Ивнянском районе. 21-летний парень участвовал в спецоперации как доброволец, а затем попал в зону боевых действий по мобилизации. Погиб молодой белгородец 7 июня.

Семье погибшего на СВО белгородца вручили орден Мужества
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#Белгородская область#Красногвардейский район#Школы#Погибшие#Орден мужества#Военнослужащие#Белгород#Наталья Корявых#СВО#Мемориальные доски
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