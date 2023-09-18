Белгородские чиновники сообщили о гибели двоих бойцов на СВО

Как сообщили в местной администрации, первый мемориал в честь военнослужащего Игоря Широких открылся в Гредякинской школе. В Веселовской школы увековечили память Ивана Жеребненко — мемориальную доску установили на здании школы. Оба белгородца погибли при выполнении боевых задач, им вручили ордена Мужества посмертно.