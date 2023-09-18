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БГАДТ им. Щепкина

Актёры и спектакль белгородского театра стали лучшими на двух фестивалях

18 сентября 2023, 10:18
Фото: страница Константина Курганского в соцсети
БГАДТ им. Щепкина

Белгородский театр имени М. С. Щепкина заработал награды на двух фестивалях

Двоих актёров и спектакль признали лучшими, а сам театр стал лауреатом Гран-при фестиваля в Сызрани. Подробнее о наградах рассказал министр культуры Белгородской области Константин Курганский.

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина на двух театральных фестивалях получил призы. Подробности сообщил министр культуры региона Константин Курганский.

Так, заслуженного артиста России Виталия Бгавина на фестивале «Театральное Прихопёрье» признали лучшим исполнителем мужской роли. В рамках этого фестиваля также за лучшие костюмы наградили художника по костюмам Михаила Воробейчика.

В ходе третьего межрегионального театрального фестиваля «Время театра» в Сызрани белгородский театр стал лауреатом Гран-при. Спектакль «Волки и овцы» был признан лучшим.

Кроме того, артисту Виталию Бгавину вручили ещё один диплом — «За лучшую мужскую роль». Актёра Романа Рощина тоже не обошли стороной и вручили ему диплом «За лучшую роль второго плана».

БГАДТ им. Щепкина БГАДТ им. Щепкина
БГАДТ им. Щепкина БГАДТ им. Щепкина
БГАДТ им. Щепкина БГАДТ им. Щепкина
БГАДТ им. Щепкина БГАДТ им. Щепкина
БГАДТ им. Щепкина БГАДТ им. Щепкина
БГАДТ им. Щепкина
Фото: страница Константина Курганского в соцсети
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