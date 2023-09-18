Актёры и спектакль белгородского театра стали лучшими на двух фестивалях

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина на двух театральных фестивалях получил призы. Подробности сообщил министр культуры региона Константин Курганский.
Так, заслуженного артиста России Виталия Бгавина на фестивале «Театральное Прихопёрье» признали лучшим исполнителем мужской роли. В рамках этого фестиваля также за лучшие костюмы наградили художника по костюмам Михаила Воробейчика.
В ходе третьего межрегионального театрального фестиваля «Время театра» в Сызрани белгородский театр стал лауреатом Гран-при. Спектакль «Волки и овцы» был признан лучшим.
Кроме того, артисту Виталию Бгавину вручили ещё один диплом — «За лучшую мужскую роль». Актёра Романа Рощина тоже не обошли стороной и вручили ему диплом «За лучшую роль второго плана».