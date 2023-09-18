Абоненты двух белгородских сёл попали под отключение после обстрела ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Глотово в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения: пострадала линия электропередачи. Из-за этого без света остались два села. Аварийные бригады вскоре приступят к ремонтным работам.