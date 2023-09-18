Абоненты двух белгородских сёл попали под отключение после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Глотово в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения: пострадала линия электропередачи. Из-за этого без света остались два села. Аварийные бригады вскоре приступят к ремонтным работам.
«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сёл Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Накануне в небе над Белгородом раздались звуки взрывов. Как оказалось, система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Последствия на земле устанавливали аварийные службы.