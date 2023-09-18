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Обстрел

Абоненты двух белгородских сёл попали под отключение после обстрела ВСУ

18 сентября 2023, 07:59
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ обстреляли Глотово в Белгородской области

В результате обстрела никто не пострадал. Есть разрушения. Из-за повреждения линии электропередачи без света остались жители сёл Глотово и Безымено, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Глотово в Грайворонском горокруге. Никто не пострадал, но есть разрушения: пострадала линия электропередачи. Из-за этого без света остались два села. Аварийные бригады вскоре приступят к ремонтным работам.

«Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сёл Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Накануне в небе над Белгородом раздались звуки взрывов. Как оказалось, система ПВО сбила украинский беспилотник самолётного типа. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Последствия на земле устанавливали аварийные службы.

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#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Безымено#Приграничье#Глотово#Разрушения#Обстрел ВСУ
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