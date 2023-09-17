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С понедельника изменится расписание двух автобусов в Белгородской области

С понедельника изменится расписание двух автобусов в Белгородской области

17 сентября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Изменения коснутся маршрутов №37 и 146А. Новое расписание автобусов опубликовал Организатор пассажирских перевозок Белгородской области.

Пассажиры маршрутов №37 и 146А неоднократно просили изменить расписание автобусов. Внесённые изменения начнут действовать с понедельника, 18 сентября.

С завтрашнего дня отменён заезд автобуса №146А в микрорайон Центральный в 06:00. В это время маршрут не был востребован у пассажиров. Теперь автобус будет отправляться из микрорайона Зарубино в 16:50.

Также Организатор пассажирских перевозок Белгородской области опубликовал новое расписание маршрута №37.

Напомним, что в регионе с 16 сентября также изменилось расписание трёх сезонных маршрутов. Изменения коснулись автобусов №111А, 116А и 121.

Новое расписание автобуса №37Новое расписание автобуса №37
Новое расписание автобуса №37
Фото: Организатор пассажирских перевозок Белгородской области
С середины сентября изменится расписание трёх белгородских маршрутов
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#Белгородская область#Расписание#Автобус#Транспорт#Маршрут#Александра Склярова
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