С понедельника изменится расписание двух автобусов в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Пассажиры маршрутов №37 и 146А неоднократно просили изменить расписание автобусов. Внесённые изменения начнут действовать с понедельника, 18 сентября.
С завтрашнего дня отменён заезд автобуса №146А в микрорайон Центральный в 06:00. В это время маршрут не был востребован у пассажиров. Теперь автобус будет отправляться из микрорайона Зарубино в 16:50.
Также Организатор пассажирских перевозок Белгородской области опубликовал новое расписание маршрута №37.
Напомним, что в регионе с 16 сентября также изменилось расписание трёх сезонных маршрутов. Изменения коснулись автобусов №111А, 116А и 121.