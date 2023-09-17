Пострадавший и разрушения: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 97 снарядов

В двух сёлах с дронов были сброшены взрывные устройства: в селе Середа — две штуки, в селе Муром — четыре. В селе Новая Таволжанка зафиксировали два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка — два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений ни в одном из населённых пунктов нет.