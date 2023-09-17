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За сутки под обстрел ВСУ попали семь белгородских муниципалитетов

Пострадавший и разрушения: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 97 снарядов

17 сентября 2023, 09:47
Фото: 1MI

За сутки под обстрел ВСУ попали семь белгородских муниципалитетов

Осколочные ранения получил житель Шебекино. Разрушения зафиксировали в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородский район

ВСУ обстреляли сразу три населённых пункта. В селе Наумовка зафиксировали 11 артиллерийских снарядов, в селе Журавлёвка — семь, а в хуторе Валковский — шесть снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Борисовский район

Дрон-камикадзе атаковал окраину хутора Лозовая Рудка. Последствий в результате атаки нет.

Валуйский округ

Из ствольной артиллерии были обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка. В них зафиксировали три и семь прилётов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

БПЛА самолётного типа сбили в селе Колосово. Обошлось без разрушений.

Село Долгое трижды было атаковано дроном-камикадзе. Раненых нет, однако повреждения получили водонапорная башня и один автомобиль.

Волоконовский район

В хуторе Старый зафиксировали три миномётных снаряда и десять гранатомётных выстрелов. Также обошлось без последствий.

Грайворонский округ

В село Пороз с беспилотника был сброшен один осколочный боеприпас. Раненых среди мирных жителей нет, однако один из инфраструктурных объектов связи был повреждён.

ВСУ также атаковали четыре населённых пункта: по Заречье-Первое выпущено 20 миномётных снарядов, по окраине села Заречье-Второе — два артиллерийских снаряда, по селу Сподарюшино — три миномётных снаряда и по посёлку Горьковский — восемь. Пострадавших и разрушений нет.

Краснояружский район

По окраине села Теребрено выпустили пять артиллерийских снарядов, по селу Староселье — шесть. В последнем населённом пункте также было сброшено одно взрывное устройство. В двух населённых пунктах обошлось без последствий.

Шебекинский округ

В Шебекино зафиксировали два артиллерийских снаряда. В результате обстрела осколочные ранения получил водитель грузового автомобиля. Госпитализация не потребовалась.

Повреждения зафиксировали в остеклении, фасаде и перекрытии промышленного предприятия. Также повреждены три грузовых автомобиля.

В двух сёлах с дронов были сброшены взрывные устройства: в селе Середа — две штуки, в селе Муром — четыре. В селе Новая Таволжанка зафиксировали два артиллерийских снаряда, по селу Терезовка — два миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений ни в одном из населённых пунктов нет.

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения
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