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Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

17 сентября 2023, 09:41
Фото: 1MI
Разрушения зафиксировали в двух частных домах в селе Козинка. Обошлось без пострадавших, сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сегодня, 17 сентября, под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского округа. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы. Глава региона пообещал, что подрядные организации произведут замеры и вскоре приступят к восстановительным работам.

Напомним, что за сегодняшний день село Старый Хутор в Валуйском городском округе дважды попадало под обстрел ВСУ. Повреждения были зафиксированы в двух домах: выбиты окна, посечён забор и нарушено электроснабжение одного из домов. Также был разрушен гараж. Пострадавших нет.

Два частных дома получили повреждения при обстреле белгородского села
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#Белгородская область#Происшествия#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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