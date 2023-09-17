Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Сегодня, 17 сентября, под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского округа. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.
Разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы. Глава региона пообещал, что подрядные организации произведут замеры и вскоре приступят к восстановительным работам.
Напомним, что за сегодняшний день село Старый Хутор в Валуйском городском округе дважды попадало под обстрел ВСУ. Повреждения были зафиксированы в двух домах: выбиты окна, посечён забор и нарушено электроснабжение одного из домов. Также был разрушен гараж. Пострадавших нет.