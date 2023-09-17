Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

Напомним, что за сегодняшний день село Старый Хутор в Валуйском городском округе дважды попадало под обстрел ВСУ. Повреждения были зафиксированы в двух домах: выбиты окна, посечён забор и нарушено электроснабжение одного из домов. Также был разрушен гараж. Пострадавших нет.