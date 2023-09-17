Мужчина погиб при обстреле соседнего с Белгородской областью региона

Вчера, 16 сентября, в 18:45 губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле села Плехово Суджанского района. По его данным, в результате атаки ВСУ осколочные ранения получил 30-летний мужчина. Он скончался на месте.