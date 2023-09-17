Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Мужчина погиб при обстреле соседнего с Белгородской областью региона

Мужчина погиб при обстреле соседнего с Белгородской областью региона

17 сентября 2023, 06:33
Фото: 1MI
Курянин погиб на месте от полученного осколочного ранения. В тот же день обстрелу подверглась деревня — власти зафиксировали 17 прилётов. Подробности сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 16 сентября, в 18:45 губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле села Плехово Суджанского района. По его данным, в результате атаки ВСУ осколочные ранения получил 30-летний мужчина. Он скончался на месте.

Также несколько домовладений получили разрушения.

Позже, в 20:11, стало известно об обстреле деревни Успеновка Кореневского района. Всего зафиксировали 17 прилётов. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть повреждения в пристройке жилого дома и на детской площадке.

Напомним, что за вчерашний день обстрелу также подвергся город Шебекино в Белгородской области. Один местный житель получил осколочные ранения, однако госпитализация не потребовалась.

Разрушения зафиксировали в трёх машинах, двух фурах и газели. Также повреждения есть на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, сообщил Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев разбудили ночные взрывы. Что произошло?Четыре белгородских муниципалитета попали под обстрел ВСУ: обошлось без разрушений«Вставьте хотя бы окна, на улице холодно»: дом в Уразово дважды попал под обстрел ВСУ
#Происшествия#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Погибший#Приграничье#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: есть пострадавший и разрушения
Вчера, 20:26
Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
Сегодня, 09:41
Самолёт распылил химически опасные вещества в Белгородской области — фейк
Сегодня, 08:04
Ёж за 7500: в белгородском магазине стали продавать противотанковые заграждения
Вчера, 12:35
Минобороны РФ: российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
Вчера, 11:06
Белгородец привёз частичку Шебекино в турецкую столицу воздушных шаров
Вчера, 10:52