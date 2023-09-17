Мужчина погиб при обстреле соседнего с Белгородской областью региона

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Вчера, 16 сентября, в 18:45 губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на своей странице в соцсетях об обстреле села Плехово Суджанского района. По его данным, в результате атаки ВСУ осколочные ранения получил 30-летний мужчина. Он скончался на месте.
Также несколько домовладений получили разрушения.
Позже, в 20:11, стало известно об обстреле деревни Успеновка Кореневского района. Всего зафиксировали 17 прилётов. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако есть повреждения в пристройке жилого дома и на детской площадке.
Напомним, что за вчерашний день обстрелу также подвергся город Шебекино в Белгородской области. Один местный житель получил осколочные ранения, однако госпитализация не потребовалась.
Разрушения зафиксировали в трёх машинах, двух фурах и газели. Также повреждения есть на территории складского цеха одного из промышленных предприятий, сообщил Вячеслав Гладков.